Több mint 150 ezer vendéget várnak Sopronba

Több mint 150 ezer vendéget várnak a 26. Telekom VOLT Fesztiválra, amely kedden délelőtt nyitja meg kapuit a soproni Lővér kempingben.

A csütörtöki nap, amikor az Iron Maiden játszik a nagyszínpadon, már biztosan teltházas lesz, de „erős” nap lesz a kedd is, amikor a Depeche Mode lép színpadra – mondta Lobenwein Norbert, a fesztivál egyik alapító-főszervezője a hétfőn tartott sajtóbejáráson.

Az idei VOLT fő fellépője az Iron Maiden és a Depeche Mode mellett az Avenged Sevenfold, a Limp Bizkit, a Hurts és Steve Aoki lesz, de a külföldi előadók mellett több mint 120 magyar zenekar is koncertet ad az öt nap alatt.

A V4-es magyar elnökség alkalmából a nyitónapon egy cseh, egy szlovák és egy lengyel zenekar is fellép Sopronban, a Nagy-Szín-Pad! verseny döntősei a három ország fesztiváljain vendégszerepelnek.

Benis Dániel műszaki vezető arról beszélt, hogy a jelenlegi nagyszínpad a Volt történetében az eddigi legnagyobb, hét emelet magas, ötven méter széles és csaknem negyven tonna súlyt bír el. A korábbi évektől eltérően a két nagyszínpadon – a Telekom Nagyszínpadon és az OTP Junior-Petőfi Rádió Nagyszínpadon – idén nem felváltva, hanem párhuzamosan adnak koncertet a fellépők.

A koncertek mellett a VOLT Fesztiválon napközben programokon is részt lehet venni, egyebek mellett a Magyar Cserkészszövetség sátrában nyomozójátékkal, akadálypályával és csomózással várják a fesztiválozókat, a GYSEV-standon forgalmi szimulátor, vasútbiztonsági bemutatók, játékok és szelfiverseny lesz, az irodalmi sátorban a foci, az irodalom és a fesztivál találkozik majd könyvbemutatókkal és kvízjátékokkal, az Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont Közhasznú Nonprofit Kft. sátrában pedig a központ kezelésében és üzemeltetésében lévő helyszínekkel lehet megismerkedni.

Az új helyen lévő Civil Zónában kertmozi is lesz, ahol minden este két filmet vetítenek. Újdonságnak számít a Secret Garden nevű sarok, ahol meglepetés programok várják a fesztiválozókat, a Magenta 1 színpadnál pedig a labdarúgó-világbajnokság mérkőzésit lehet megtekinteni.

Újdonság lesz még, hogy idén a környezettudatosság jegyében a cserélhető poharak rendszerét vezetik be és lehet majd karszalaggal is fizetni. Mindezek mellett négy hazai YouTuber élőben, napi tizenkét órában jelentkezik a rendezvényről és a városból a Hello Hungary Village vendégeként.

A Családok éve alkalmából különböző gyermekprogramokat is tartanak szombaton: egyebek mellett a fesztiváltúrán a kulisszák mögé lehet majd bepillantani, de lesz játszóház, testfestés, Lego-kiállítás és koncertet ad a Hahó együttes.

Mindezek mellett a fesztivál öt napja alatt Sopronból jelentkezik az M2-Petőfi TV, a két műsorvezető Dallos Bogi és Csitári Gergő lesz.