Tizedszer szavazhatunk az Arany Medál díjra

Tizedik alkalommal szavazhat a közönség november 30-ig az Arany Medál művészeti díjra, amelyet összesen hat kategóriában osztanak ki. Voksolni lehet az év írójára, színészére és színésznőjére, az év rendezőjére és a legígéretesebb fiatal tehetség díjára, valamint az életműdíj címre – elsősorban az interneten keresztül. Mivel nincs jelöltlista, ezért minden olyan színészre, íróra és rendezőre lehet szavazni, aki az idei naptári évben művészeti produktumot alkotott.

Az elismerést nagyon fiatalon megalapító Mészáros Márton lapunknak arról beszélt, hogy induló vállalkozásként tekint a díjra: „Még akkor is, ha anyagi hasznot semmilyen formában, senkinek sem hoz – sikere mindig kockázatos. Ezért mindig kiemelt precizitással ügyeltem arra, hogy minél szélesebb potenciális szavazóréteghez jusson el a voksolás lehetőségének híre, de a jubileumi évben erre nagyon figyeltem. Már most minden korábbinál több újság és online médium, televízió és rádió felkérésének tettem eleget, de elrajtolt egy hivatalos Facebook-oldal, illetve matrica- és videókampánnyal is készültem a díjnak otthont adó Bethlen Téri Színházzal, valamint Rutai Lilivel, az Arany Medál díj most debütált sajtófőnökével közösen. A kisfilmekben az előző évi díjazottak, köztük Básti Juli és Hartai Petra színművésznő és Száraz Miklós György író (képünkön) mesél a díjhoz kapcsolódó gondolatairól.”

Szavazni legegyszerűbben e-mailben lehet, az aranymedaldij@gmail.com címre kell küldeni a díjra érdemes művész nevét, de a Bethlen Téri Színházban kihelyezett szavazóurnába személyesen is leadható a voks. A jubileumi év számvetésre késztette a létrehozókat, és kiderült, hogy az utóbbi években több tízezren szavaztak.

A díjkiosztót december 5-én 15 órától a korábbi évek helyszínén, a fővárosi Bethlen Téri Színházban tartják.