Tíz képzőművész műterme nyílik meg a Resident Art Budapest keretében

A Resident Art Budapest kortárs művészeti galéria sétája nyáron műteremlátogatás-sorozattá alakul, így július 6. és augusztus 3. között péntek délutánonként tíz képzőművész műtermét látogathatják meg az érdeklődők.

Az alkotók saját műtermeikben, munkáik között fogadják a látogatókat, akiknek magukról, alkotói folyamataikról, inspirációikról, dilemmáikról és terveikről mesélnek majd – közölték a szervezők az MTI-vel.

A sorozatban helyet kapott Szűcs Attila, akinek neve a Ludwig Múzeumban megrendezett kiállítása és a nemzetközi aukciós piacon való szereplése óta már nemcsak a szűkebb szakma számára csenghet ismerősen, de látogatást lehet majd tenni Rabóczky Judit Rita szobrászműhelyébe és Nagy Géza műtermébe is, az Artus művészházban. Gáspár György és üvegszobrai is várják a látogatókat, akik az alkotói folyamatba is bepillantást nyerhetnek a nyári sétán.

Majoros Áron Zsolt legutóbbi nagyszabású művét a frissen felújított Ybl féle Vízház, vagy mai nevén, a Budai Kreatív Ház újonnan épül földalatti bejáratában láthatják a program résztvevői, de Esse Bánki Ákos sajátos munkái is bemutatkoznak a program folyamán.

Meg lehet ismerni a fiktív művészt, Borsos Lőrincet is, akit valójában Lőrinc Lilla és Borsos János művészpáros formált meg. Az alkotókkal lehet majd beszélgetni művészetük társadalomkritikus, önreflektív és politikai vetületeiről, valamint újabb műveikről és terveikről is.

A program résztvevői Mátrai Erik fény-, és videóinstallációt is megismerhetik

A sétákat Schneller János művészettörténész vezeti.