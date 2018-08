Tíz év után ismét bemutatják az István, a királyt Felvidéken

A Felvidéken tíz év után ismét bemutatják az István, a király rockoperát, amelyet ezúttal a Nemzeti Lovas Színház visz színpadra a dióspatonyi Slovakia Ringen augusztus 29-én – közölték a rendezvény szervezői gútai (Kolárovo) sajtótájékoztatójukon hétfőn.

Szörényi Levente és Bródy János alkotását a Felvidéken legutóbb tíz éve Révkomáromban láthatta a közönség, a mostani bemutatóval erre az évfordulóra és a rockopera 35 évvel ezelőtti ősbemutatójára is emlékeznek – mondta el Pósfay Péter, a rockopera felvidéki bemutatóját megszervező All In koncertiroda vezetője.

Az előadást a Nemzeti Lovas Színház színészei, táncosai viszik színpadra vendégművészekkel: a címszerepben Varga Miklóst, Koppány szerepében Vadkerti Imrét, a többi szerepben pedig mások mellett Janza Katát, Papadimitriu Athinát, Makrai Pált és Mohácsi Márkot láthatja majd a közönség.

Az István, a királyt egy a hagyományőrzést középpontba állító, csaknem egész napos programsorozat, a dióspatonyi Slovakia Ringen tartott Magyarockért nevet viselő rendezvény részeként mutatják be. A helyszínen azonban már jóval a darab előtt, kora délutántól színes programok, köztük néptánc- és népzenei együttesek, valamint különböző hagyományápoló együttesek fellépései, íjászbemutató, kézműves foglalkozások és gyerekprogramok várják az érdeklődőket.

A rendezvény részletes programja www.istvanakiraly.sk honlapon érhető el.