Térképekre került a cigányság históriája

Bereznay András térképész, történész A cigányság történetének atlasza – Térképezett roma történelem című könyvét mutatják be kedden 17 órakor Budapesten, a Kódex Kulturális Központban.

A Könyvtárellátó Nonprofit Kft. és a Kisebbségekért – Pro Minoritate Alapítvány szervezésében megvalósuló pódiumbeszélgetésen a szerző mellett részt vesz a rendezvény fővédnöke, Balog Zoltán, a Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány elnöke, romaügyekért felelős miniszterelnöki biztos, Németh Zsolt, az Ország­gyűlés külügyi bizottságának elnöke és Langerné Victor Katalin, a társadalmi felzárkózásért felelős helyettes államtitkár.

Rácz András, a Könyvkultúra Magazin főszerkesztője lesz a bemutató moderátora, közreműködik a Dromara Acoustic Live.

A Méry Ratio Kiadó gondozásában megjelent könyvben a negyven éve Londonban élő Bereznay András ötvenkét térkép és a hozzájuk tartozó rövid magyarázószövegek segítségével tárja elénk a rom vagy romani cigányok történetét, kultúráját – ez a világ első atlasza, amely ezt az igen összetett, számos kihívást és buktatót kínáló feladatot felvállalta.

A könyv a múlt eseménytörténete és a vándorlások mellett a roma kultúra és a szociális közeg változásainak jelentősebb momentumait is ismerteti, miközben rámutat arra, hogy az évszázadok során a különböző országokban milyen volt e közösség megítélése.

A Harcban, másokért című fejezet például összegzi azokat a visszásságokat, amelyek egy-egy országban a romák ellen hozott törvényekben megmutatkoznak, miközben a hadseregben nemcsak zenészként szolgáltak, hanem jelentős haderőt is képviseltek a külső ellenséggel vívott harcokban: „cigányok a magyarországi nemzeti fölszabadító seregekben is harcoltak, az ukrajnai kozákokéban szintén.

Miközben Magyarországon voltak cigány katonák Habsburg- szolgálatban (különösen a 18. században), Bocskai Habsburg-ellenes fölkelésekor seregének 1604. végén egy cigány, Lippai Balázs, még vezetője is volt. […] ami II. Rákóczi Ferencnek az ország nagy részét a Habsburgok uralmától – ha csak időlegesen is – megszabadító hadseregét illeti, név szerint is ismert a harcoknak egy tucatnyi – általában a lovasságban szolgáló – cigány résztvevője.”