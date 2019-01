Tanároknak, gyerekeknek, minden érdeklődőnek

Tizenhét napig tart a hatodik Átlátszó hang újzenei fesztivál

Koncertek, interaktív beavató foglalkozások, zenepedagógiai műhelyfoglalkozások, családi és gyerekszínházi előadások, kiállítások és moziest várja a ma kezdődő Átlátszó hang újzenei fesztivál látogatóit. Az immár hatodik alkalommal megrendezett, több mint kéthetes programsorozat célja betekintést nyújtani az újzene sokszínű és innovatív világába és átláthatóvá tenni azt minden érdeklődőnek.

Horváth Balázs és Gryllus Samu ötlete nyomán szervezte meg a Trafó, a Zeneakadémia, a Budapest Music Center és a Fuga – Budapesti Építészeti Központ 2014 januárjában az első Átlátszó hang fesztivált.

A két kurátor kezdeményezéshez az évek folyamán mások is csatlakoztak, így nem csoda, ha a lelkesedés nyomán mára a korábban négynapos fesztivál tizenhét naposra bővült. És nemcsak a fesztivál időtartama, hanem a helyszínek száma is bővült, az eddigiekhez idén csatlakozott a Fonó Budai Zeneház, a MAMŰ Galéria, Műcsarnok, és a Vakok Iskolája is.

A szervezők úgy vélik, amennyiben új módszerekkel mutatják be az újzenét, közelebb tudják azt hozni a közönséghez. Ősbemutatók mellett olyan régebbi műveket is szeretnének eljuttatni a hazai közönséghez, amelyek a mai szerzőknek referenciaként szolgálnak, de nálunk a szélesebb közönségnek alig vagy egyáltalán nem ismertek.

A fesztivál elnevezése utal a látható hang oximoronja által a fesztiválprogramban kiemelten jelen lévő újzenei színház, vizuális zene és hangszeres színház műfajaival, illetve más társművészetekkel való szoros kapcsolatra, valamint arra, hogy a nagyközönségnek az újzene világát „átláthatóan” tudják bemutatni, megismertetve az érdeklődőkkel ezt a zenei nyelvet.

A magyar fellépők mellett a fesztiválnak számos külföldi vendége lesz. A francia ütőhangszeres szólista, Francoise Rivalland és a kínai szájorgona, a seng virtuóza, Vu Vej többek között Megyeri Krisztina nekik komponált zeneszínházi előadásának magyarországi bemutatóján vesz részt a Zeneakadémián, a fesztivál nyitókoncertjén.

Sara Fernandez és Xenia Gogu hegedűművészek a berlini egyetem professzorának, Marc Sabatnak különleges, tiszta hangolású műveit és átiratait adják elő. A fellépők között lesz Grazból a fiatal zeneszerzőket és előadókat tömörítő Ensemble Schallfeld is, illetve az indiai ütőhangszeren, a tablán játszó elektronikus­zene-szerző, a svájci Stefan Keller is.

A magyar előadók programjai közül különlegesség, hogy először játsszák a Budapest Sound Collective tagjai Dubóczky Gergely vezényletével a Müpában Georg Friedrich Haas In vain című művét és fesztivál kiemelt eseményei közé tartozik Dargay Marcell művének ősbemutatója, a Metrum Ensemble előadásában.

Tanároknak, gyerekeknek és minden érdeklődőnek szóló műhelyfoglalkozásra is lehet jelentkezni. Ennek része a tavaly megkezdett, újfajta pedagógiai szemléletű – Új-Zene-Oktatás című – sorozat két napja is.

A MAMŰ Galéria kiállításán pedig fiatal zeneszerzők és képzőművészek közös munkáit lehet megnézni és meghallgatni január 4. és 18. között.

Az előző évekhez hasonlóan a közönséget idén is részben interaktív beavató foglalkozásokkal segítik a szervezők a közönséget a művek megismerésében.

Az érdeklődők a részletes programról a fesztivál honlapján tájékozódhatnak.