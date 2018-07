Szombattól látható a Frida Kahlo-kiállítás a Nemzeti Galériában

Szombattól várja a látogatókat a híres mexikói festőművész, Frida Kahlo életét és munkásságát bemutató nagyszabású kiállítás a Magyar Nemzeti Galériában (MNG).

Baán László, a Szépművészeti Múzeum – Magyar Nemzeti Galéria főigazgatója a kiállítás csütörtöki sajtóbejárásán kiemelte: nagyon különleges anyagot kapott a galéria a mexikóvárosi Museo Dolores Olmedótól, amely a legjelentősebb Frida Kahlo-gyűjteményt őrzi a világon.

„Biztos vagyok benne, hogy ennek az évnek a legsikeresebb tárlata a Frida Kahlo-kiállítás lesz” – hangsúlyozta Baán László. Frida Khalo ikonikus alakja és szimbóluma a női erőnek, egyenjogúságnak a művészetben és Mexikó történetében egyaránt – emelte ki Carlos Phillips, a Museo Dolores Olmedo igazgatója. Hozzátette: a tárlat az életműnek azt a részét is bemutatja, amelyet Frida saját maga felszabadításáért alkotott. Az igazgató hangsúlyozta: örömteli esemény, hogy a magyar kiállítás segítségével még több embernek nyílik lehetősége megismerni a művészt és a gazdag mexikói kultúrát egyaránt.

A tárlat, amelynek megnyitóját a festőművész születésének 111. évfordulóján, pénteken tartják, Frida Kahlo 26 ismert festményén és 9 rajzán, valamint fotókon és videofelvételeken keresztül, öt szekcióban mutatja be az alkotó munkásságát és életének jelentős részleteit.

A festői kibontakozás című részben összegyűjtött portréi arról az állhatatos útkeresésről tanúskodnak, amelynek során Frida Kahlo rátalált saját stílusára. Tizennyolc évesen egy buszbaleset következtében egy évre ágyhoz lett kötve, de édesanyja egy olyan állványt készíttetett neki, amelynek segítségével fekve is tudott festeni. Formális képzésben korábban nem részesült, és ebben az időben is autodidakta módon fejlesztette tudását. Első modelljei családtagjai, barátai voltak, ezekből az alkotásokból is látható összeállítás a kiállítás ezen részében.

A balesetben súlyosan megsérült a medencéje, amelynek következtében három gyermekéből egyet sem tudott kihordani, de még jóval előbb, hétéves korában egy vírusos betegség miatt maradandóan károsodott jobb lába is. A fájdalom poézise című szekcióban azok a festményei láthatók, amelyeken gyerek- és felnőttkora testi szenvedéseit jelenítette meg.

A bemutató harmadik egysége a művész és Mexikó kapcsolatát mutatja be. Fontos volt Frida Kahlo számára az ősi gyökerekkel való azonosulás, ami nem csak képein jelent meg, de az őt körülvevő környezetben is. Férjével, Diego Riverával közös házukat is számtalan régészeti lelet, jellegzetes kerámia és kőszobor díszítette, amelyekhez hasonlókat szintén láthat majd a közönség.

A Viva la Vida című szekció a természettel való organikus együttélés, együttlétezés mitikus egységét sejtető képeket tárja a látogatók elé, az utolsó egység pedig Diego Riverával való sokszor ellentmondásos, de szenvedélyes, inspiráló és erős kapcsolatáról szól. Ebben a részben szó esik Frida más szerelmeiről is, mások mellett a magyar származású Nickolas Murayról.

A bemutatót Frida Kahlo élete utolsó tíz évében vezetett naplója alapján összeállított hang és képinstalláció zárja.

A november 4-ig látható kiállítás kurátora Lantos Adriána.