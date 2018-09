Színházi, irodalmi és zenei programok a Kerekdomb Fesztiválon

Színházi programok, irodalmi előadások, filmvetítések és gyerekprogramok mellett számos közkedvelt zenekar koncertjével is várják a közönséget az idei Kerekdomb Fesztiválon szeptember 13. és 16. között Tállyán.

A szervezők közleménye szerint a napok helyi mesterségek bemutatásával, közös kézműves foglalkozásokkal és gyerekprogramokkal indulnak.

Tállyára érkezik Malek Andrea és az Eszement Meseband, Huzella Péter, Farkasházi Réka és a Tintanyúl, Varró Dániel és Molnár György, valamint egy Karibi Gyerekbulival a PASO is. Borról és irodalomról mesél Pion István, boros művészeti beszélgetéseket szervez Winkler Nóra, helytörténeti sétákat a Hosszúlépés csapata.

Az Evangélikus templom különleges koncertek helyszíne lesz, itt találkozhat a közönség Csordás Klárával és Harazdy Miklóssal, Kelemen Barnabás családi műsorával, Szalóki Ágival, Fassang Lászlóval, Szirtes Edina Mókussal, Szokolay Dongó Balázzsal és a Miskolci Szimfonikus Zenekarral.

Premier előtt lesz látható a Ruben Brandt, a gyűjtő című film, levetítik a Malter versenyfilmjeit, a Zsigmond Vilmos Filmfesztivál filmjeit, Nádas Péter portréfilmjét és az Anna and the Barbies Álmatlan című koncert- és dokumentumfilmjét is.

A közösségi ház olyan színházi előadásoknak ad majd otthont, mint A Grönholm-módszer, a Gyarmati Fanni naplója, a Nőkből is megárt. vagy a Momentán Társulat RögvEstje.

Az esti koncerteken olyan előadók lépnek színpadra, mint a Kiscsillag, a Budapest Bár, az Anna and the Barbies, a Margaret Island, a Bohemian Betyárs, Palya Bea, a Csík Zenekar, a PASO, az Antonia Vai Akusztik, az Apey, a Péterfy Bori & Love Band, Pély Barna, a Vad Fruttik, a Miskolci Szimfonikus Zenekar, Szilárd, a Tolstoys és a Light in Babylon.

A tállyai borászatok, köztük a Zsadányi Pincészet, a Homoky Pincészet, a Szóló Pincészet, a Szűcs Pince és a Somszög Birtok is bemutatják pincéiket és boraikat a látogatóknak.

Az Oroszlános Borhotel borkóstolással egybekötött naplemente-vadászatot is tervez, ahol panorámás sétaúton Tállya dűlőiről mesélnek majd.