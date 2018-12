Szimfonikus „koncertshow-ra” készül a Budafoki Dohnányi Zenekar

Hagyományteremtő jelleggel szimfonikus koncertshow-val várja a közönséget a Budafoki Dohnányi Zenekar december 28-án, pénteken a Papp László Sportarénában – hangzott el az M1 aktuális csatorna szerdai műsorában.

Hollerung Gábor Liszt Ferenc-díjas karmester, a Budafoki Dohnányi Ernő Szimfonikus Zenekar ügyvezető zeneigazgatója úgy fogalmazott: reményeik szerint olyan műsort hoztak létre, amely évről-évre megismételhető, megszólít minden korosztályt és társadalmi réteget, értékes, de ugyanakkor elég populáris ahhoz, hogy mindenkinek kedve legyen megnézni részben a látvány, részben a sokszínűség okán. Az est során ötvözik a zenét a tánccal és a képpel, ünnepi kikapcsolódást nyújtva az egész családnak.

Ismertetése szerint a műsorban felcsendülnek majd a legnépszerűbb nemzetközi karácsonyi dallamok a klasszikus zene és a pop világából. A koncertshow-t látványos légtornász- és táncbetétek, valamint vetítés színesíti.

A közreműködők között hallhatunk operaénekest, hegedűművészt, dzsessztriót, popénekest, gyermekkórust, légtornászt, táncművészeket, swingegyüttest.

A közreműködők között szerepel Szemere Zita, Roby Lakatos, a Sárik Péter Trió és a Swing a la Django, a Coincidance táncegyüttes és az Adol Tánccsoport, valamint a Magyar Légtornász Szövetség, a Jubilate Leánykar, a Laudate Gyermekkar és a Budapesti Akadémiai Kórustársaság is.

A műsor első felében hallható lesz Britten A Ceremony of Carols című műve, Vivaldi A négy évszakából a Tél, Bach 147. kantátája jazzfeldolgozásban, felcsendül Csajkovszkij Diótörőjéből is egy-egy részlet, emellett részletek szólalnak meg Händel Messiásából is.

Az est második részében populárisabb vizekre evezünk, a közönség filmzenéket hallhat a Reszkessetek betörőkből és a Polar Expresszből, elhangzik egy nemzetközi karácsonyi egyveleg szimfonikusokra írva, és az Igazából szerelem című film két kultikus dala is felcsendül majd – sorolta az est karmestere, Hollerung Gábor.