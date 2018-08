Sziget-örökbérletet kapott a svájci diáklány

Sziget-örökbérletet kapott a fesztivál kilencmilliomodik látogatója Kádár Tamás főszervezőtől kedden a jegypénztáraknál. A diáklány Svájcból, Zürichből érkezett a fesztiválra.

„Nagyon meglepődtem és borzasztóan boldog vagyok! Bár életemben először járok a Sziget fesztiválon, ígérem, ezentúl minden évben jövök. Európában utazgatunk a barátnőmmel a nyári szünidőben, Budapesten ez az utolsó napunk és szerettük volna megnézni az Arctic Monkeyst” – mondta a 16 éves, fekete bőrű svájci középiskolás lány az MTI-nek.

Joelle Gbeassor kedden nem sokkal 16 óra után érkezett a fesztivál pénztárához átvenni napijegyét. A svájci lány megjegyezte, hogy a kivételes napot nagy bulizással fogják ünnepelni a Szigeten.

A Sziget nyolcmilliomodik látogatója tavaly vette át örökbérletét.

Az idei, 26. Sziget fesztivál záró napján az Arctic Monkeyson kívül mások mellett a Blossoms, a War On Drugs, Lewis Capaldi, a Nothing But Thieves, Zara Larsson és az Ifriqiyya Electrique is fellép.