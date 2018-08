Szedjünk szét egy harmonikát!

A pécsi Zeneszüret kiemelt eseménye lesz a Verista operagála

A Filharmónia Magyarország Nkft. idén nyolcadik alkalommal rendezi meg Pécsett hagyományos őszi fesztiválját, a Zeneszüretet. Szeptember 6. és 9. között a hangversenyek mellett villámcsődületek, kiállítások, filmklub, ifjúsági műsorok és váratlan, különleges helyszíneken megszólaló zenekarok népesítik be a baranyai megyeközpont tereit, utcáit. Az idei év középpontjában az „ezerarcú” billentyű áll.

A Zeneszüret fesztivál egyik kiemelt rendezvénye lesz a verista szerzők – ­Boito, Catalani, Giordano, Leoncavallo, Mascagni, Ponchielli – műveiből összeállított gála a Magyar Állami Operaház előadásában, Kocsár Balázs fő-zeneigazgató vezényletével. A Verista operagálát megelőzi a Prológus, amelyben az Operaház művészei az elhangzó darabokról beszélgetnek, így a közönség jobban megismerheti azokat.

Érdekes „párosításokkal” lepik meg az érdeklődőket a szervezők: szájharmonika és orgona, orgona és harmonika, harmonika és népdalének.

Lesz családi nap is, ahol a gyerekekre móka és kacagás, a ­felnőttekre viszont komoly előadások várnak, ­például megismerhetik az októberben hatvanéves, Pécsett szerkesztett Jelenkor című folyóirat értékeit.

A fesztivál állandó programjai között szerepel a Fókuszban a harmonika című kiállítás, a filmklub, a Filter Jegybárban megrendezett mikrohangversenyek, a Zenelépcső program részeként pedig városszerte a legváratlanabb helyszíneken „botolhatunk bele” a klasszikus zenébe. Akit érdekel, hogyan szedhető szét, majd rakható össze a harmonika, miként hangosítható és szólaltatható meg, az látogasson el a Zeneműhelybe.

További információk a fesztiválról a www.filharmonia.hu oldalon találhatók.

Összegző visszatekintés

Egy fesztivál, amelyet töretlen sikerrel rendeznek meg nyolcadik alkalommal, joggal nevezhető hagyományosnak, és ennyi idő után érdemes egy összegző visszatekintést készíteni. Pécs 2010-ben Európa kulturális fővárosa volt, és akkor készült el a Kodály Központ is gyönyörű, remek akusztikájú hangversenyteremmel. Abban az évben vette át a Dél-dunántúli Filharmónia vezetését Szamosi Szabolcs orgonaművész.

A ­korábbi kezdeményezések ellenére a városnak nem volt komolyzenei fesztiválja, így a következő évre megérett a gondolat egy ilyen típusú rendezvény elindítására. Liszt Ferenc születésének 200. évfordulója remek alapot adott a fesztivál létrehozásához; értelemszerűen a zenei programsorozat címe Lisztre hangolva lett.

Október 22-én, amely nemcsak Liszt Ferenc születésének, hanem Pécs török uralom alóli felszabadulásának napja is, ifjú zenei tehetségek mutatkoztak be. Emlékezetes volt a zongoristapárbaj; és a társművészeteket is bevonták, kiállítások, irodalmi estek színesítették a fesztivált.

A következő évben a zene világnapján, október 1-jén kezdődött a Zeneszüret fesztivál, alcíme Fortepiano volt, amely egyrészt a hangszert is jelölte, másrészt a fortepiano zenei műszó lehetőséget adott egyéb érdekes programokra. Nagy sikert aratott A mi három tenorunk elnevezésű különleges produkció. Kiss B. ­Attila, ­Horváth István és a Csillag születik tehetségkutató győztese, Mészáros János Elek a legismertebb tenor­áriákat adták elő.

2013-ban szeptember végén volt Zeneszüret Pécsett, Verdi születésének 200. évfordulója adta az apropót, de volt szobrászati kiállítás, kirakodó­vásár, filmklub és bárzongorista-verseny is.

A negyedik Zeneszüret fesztivál ismét Liszt Ferenc születésnapján indult, és aznap avatták fel a Kodály Központban a Filharmónia Magyarország NKft. új irodáját is. A cég központját előző évben helyezte az ország második legjelentősebb kulturális központjába a fenntartó Emberi Erőforrások Minisztériuma, a decentralizálási törekvések részeként. A fesztivál alcíme Fischer Annie 100 volt, a XX. század egyik legnagyobb magyar művész­egyénisége tiszteletére.

Sibelius és Nielsen születésének jubileumi esztendejében, 2015-ben az északi kultúrára koncentrált a Zeneszüret. Észak délen címmel Magyarország mediterrán fővárosában a zene mellett a skandináv filmművészettel, a finn irodalommal és egyáltalán az északi hagyományokkal ismerkedhettek meg az érdeklődők.

A hatodik alkalommal a tánc volt a középpontban. Két rangos esemény is volt: a X. Nemzetközi Tánctalálkozó és a Zeneszüret.

2017-ben újra a zenéé volt a főszerep, 22 helyszínen, 35 program zajlott. A rendezvény központi témája a karmester volt, a fesztivál ideje alatt a ­pécsiek és a városba látogatók találkozhattak a Maestro Solti Nemzetközi Karmesterverseny résztvevőivel, hiszen a második forduló a Zeneszürettel egy időben Pécsett zajlott. A kiállításokon és a tánc nyelvén is a karmesteri hivatás jelent meg a tavaly október elején megrendezett fesztiválon.