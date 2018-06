Rózsás programokat kínál péntektől a Fővárosi Állatkert

Díjmentesen látogathatják a Rózsa család- vagy keresztnevűek péntektől vasárnapig a Fővárosi Állat- és Növénykertet, ahol virágkötészeti bemutató, bábelőadás és koncert is színesíti a Rózsaünnep programjait – hangzott el az M1 aktuális csatorna pénteki adásában.

Hanga Zoltán, az intézmény szóvivője a műsorban elmondta: az állatkert kertészetének rózsafajta-bemutatója mellett a Rózsaünnep állatos programjain az érdeklődők a rózsás gödényeket, a rózsakakadukat és a rózsás flamingókat ismerhetik meg közelebbről.

A hétvégén naponta két-két bábelőadást tekinthet meg a közönség, vasárnap délben pedig a XV. Kerületi Fúvószenekari Egyesület ad nosztalgikus koncertet a Főkapu térnél.

A látogatók felkereshetik a nemrégiben született kölyökállatokat is, így például az elefántháznál, a gorilláknál, a gyűrűsfarkú makiknál és a zebráknál is, de vannak kölykök a kenguruknál és az indiai antilopoknál is. A szóvivő kiemelte, hogy érdemes meglátogatni a gorillakölyök 2010-ben született testvérét is, ugyanis a felnőtt korba lépő Bongó hamarosan egy másik állatkertbe költözik.