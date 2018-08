Rockopera a zentai csatáról

Pataki András: A vajdasági ősbemutató magyar színháztörténeti esemény

Magyar rockopera készült a világraszóló zentai csatáról Zenta, 1697 címmel, amelynek ősbemutatója a zentai sportcsarnokban lesz szep­tember 8-án. Szarka Gyula Kossuth-díjas zeneszerző, előadóművész, a Ghymes együttes alapító tagja és Szálinger Balázs József Attila-díjas költő művét Pataki András állítja színpadra. A rendező magyar színháztörténeti eseménynek tartja az előadást.

1697. szeptember 11-én a Savoyai Jenő által vezetett egyesült keresztény seregek Zenta határában meghatározó csatát nyertek a török haderővel szemben – e világtörténelmi jelentőségű esemény előtt tiszteleg a Zentai Magyar Kamaraszínház és a Soproni Petőfi Színház koprodukciójában készülő előadás. A rockoperát Szarka Gyula és Szálinger Balázs a vajdasági város napjára írta.

– A Zentai Magyar Kamaraszínház idén ünnepli fennállásának tizedik évfordulóját az eddigi legnagyobb szabású produkciójával. A magyar történelem egyik győzelméről, legmeghatározóbb pillanatáról szóló mű ősbemutatója sorsfordító számunkra is – mondta Wischer Johann, a kamaraszínház igazgatója.

– Összesen hatvannégyen lépnek színpadra a nagyszabású előadásban, tizenegy színész-énekes, a Sopron Balett tizenhárom tagja, a vajdasági táncosok tizennégyen, huszonkét zentai iskolás gyermek és a Budapesti Fővárosi Nagycirkusz négy akrobatája. A főbb szerepekben Vastag Tamás, Stéphanie Schlesser, Szomor György, Békefi Viktória, Savanyu Gergely, Nagy Gábor és Kósa Zsolt lesz látható.

Pataki András rendező azt emelte ki, vajdasági és színháztörténeti pillanat, hogy történelmi témájú, minőségi zenés színházi mű született, amely hiány­pótló is egyben.

– Nemcsak amiatt, mert egy világtörténelmi jelentőségű győztes csatáról emlékezhetünk meg – tette hozzá –, hanem azért is, mert ennek segítségével újraélhető az identitásunk, a múltból eredeztethető önmeghatározásunk. Úgy véli, olyan kortárs zenemű született, amely üzenet abból az időszakból, amikor a jelentős együttműködés megállította a török hódítást.

Mint kifejtette, a produkció nem történetet mesél klasszikusan, hanem állapotokat, képeket, helyzeteket mutat be, hús-vér szereplőket ábrázol a dalok, a zene segítségével, markáns szövegekkel, hasonlóan az operákhoz. Megjelennek a történelmi figurák is, de bekerült egy fikciós szerelmi szál is a rockoperába.

Deák Pál magyar huszárezredes szerepét Vastag Tamás, a népszerű magyar előadó játssza, Julie Fayolt, Eric Fayol francia hadmérnök lányát pedig a belga–magyar Stéphanie Schlesser sztár­énekes, aki ezúttal magyarul énekel. A nemzetközileg is elismert énekesnőről érdemes tudni, hogy bár magyar vér csörgedezik benne, egy szót sem tudott ez idáig magyarul.

Belgium­ban született, 18 évesen költözött Párizsba, mivel felvételt nyert az exkluzív Nemzetközi Musicalakadémiára, ahol évfolyamelsőként diplomázott. Azonnal leszerződtették A párizsi Notre-Dame című francia musical ázsiai turnéjára Fleur de Lys szerepére, amelyet a féléves turné alatt százszor játszott; bejárta Dél-Koreát, Tajvant és Libanont.

A következő felkérés a Rómeó és Júlia musical főszerepére szólt, Júliát játszotta Dél-Koreában. Párizsba visszatérve a Madiba című, Nelson Mandela életéről szóló musicalben lépett fel. Magyarországon az Aida soproni sikere után szerepelt a fővárosi We Will Rock You musicalben is. Nagy szorgalommal tanulja új szerepét, egyúttal a magyar nyelvet is.

Szarka Gyula, a rockopera zeneszerzője arról beszélt lapunknak, hogy a kilencvenperces zenei anyagban a stílusok átfedik egymást, és egységes, a mai fülnek szóló hangzásvilág létrehozására törekedett.

– A történet követi a zenét, amely előbb született meg, mint a szövegek – mondta. – Nagyon jól együtt tudtam dolgozni Szálinger Balázzsal, akivel az Álmos legendája előadás után ez a második közös munkánk. Mint kiemelte, nagy kihívást jelentett a csata jelentőségének, hatásának zenei ábrázolása.

– Engem mindig érdekelt a magyar történelemnek ez az időszaka, és örülök, hogy felvidéki magyarként most a Vajdaságban készülhetek egy történelmi ősbemutatóra. A rockopera dalai a premierre CD-n is megjelennek, az előadók már végeztek a stúdiómunkával. A Savoyai Jenőt alakító Savanyu Gergely arról beszélt nekünk, szerzőknek, hogy sokszínű, karakteres dalok születtek, színészileg remekül előadhatók, és amikor felénekelték a stúdióban, akkor is remek csapatmunka jellemezte a közös munkát, nemcsak a próbákon – tette hozzá.

A jelmez Húros Annamária munkája, a díszlettervező Pataki András, a koreográfus a Harangozó-díjas Demcsák Ottó, a fénytervező Madarász János, a hangmérnök Mohai György, a dramaturg Katona Imre.

Perpauer Attila, a Zenta községi tanács művelődéssel és oktatással megbízott tagja örömét fejezte ki, hogy az idei városnapi rendezvénysorozaton olyan műnek tarthatják az ősbemutatóját, amely Európa történelmében mérvadó eseményről szól, és mindez Zentán valósulhat meg.

Az előadást az elkövetkezendő három évben, szep­temberben, az évfordulón, mindig eljátsszák a városban, jövő nyáron tartanak belőle magyarországi bemutatókat, és szerepel a Soproni Petőfi Színház 2019–2020-as évadában is.

Az előadást a Miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkársága, a Magyar Nemzeti Tanács, Zenta önkormányzata és a Bethlen Gábor Alapítvány támogatta. A produkció összköltségvetése meghaladja a harmincmillió forintot, ennek több mint felét a Soproni Petőfi Színház mint koprodukciós partner állja.