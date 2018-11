Rippl-Rónai és Vaszary remekművei a Virág Judit Galéria karácsonyi aukcióján

Rippl-Rónai József és Vaszary János remekműveit is kínálja a Virág Judit Galéria karácsonyi árverése, amely jótékonysági licittel veszi kezdetét december 16-án a Budapesti Kongresszusi Központban.

A Virág Judit Galéria közlése szerint a karácsonyi aukció nyitó tételeiből befolyt összeget az Autistic Art Közhasznú Alapítvány számára ajánlják fel. A jótékonyságra szánt tételek között szerepel Szurcsik József Halturizmus és Radák Eszter Retro II című festménye, amelyek kikiáltási ára 200-2000 ezer forint. Réti Kristóf Figurák című alkotására 40 ezer forinttól licitálhatnak az adakozni vágyók, de ugyanennyiért kelhet el a limitált kiadású Gustav Klimt-kollekcióból származó Helena-medál is, amelyből 230 darab készült.

Az aukció egyik kimagasló tétele Rippl-Rónai József életének egyik főműve, a kukoricás stílusban készült Cyniák fehér vázában című csendélet lesz. Az 1910 körül készült festmény színeinek intenzitása olyan francia nagymesterek műveihez hasonlítható, mint Matisse vagy Derain. Az alkotás kikiáltási ára 90 millió forintról indul. Mint írják, ennek a műnek az eladási ára várhatóan megdöntheti a festő eddigi életműrekordját.

A galéria közlése szerint életműrekordot érhet el Vaszary János Pesti Duna-korzó című festménye, a nagyvárosi vedúta-képek egyik legismertebb darabja is. Az alkotást az itáliai korzók és terek, valamint a párizsi boulevardok lüktető világa inspirálta. A francia és olasz tematika magyar párhuzamát a művész számára a budapesti kávéházak, teraszok és főleg a Duna-korzó jelentették. Az 1934-ben készült alkotás kikiáltási ára 65 millió forint.

A bordélyházak és örömlányok témája gyakran bukkan fel Batthyány Gyula festészetében, Kupleráj című alkotása nagy érdeklődésre tarthat számot a műgyűjtők körében. Az ironikus hangvételű, meseszerű szereplőket felvonultató alkotás a korabeli úri bordély és garniszállók hangulatát eleveníti meg. A festmény kikiáltási ára 20 millió forint.

Megtalálhatóak még a tételek között Mednyánszky László, Koszta József, Ziffer Sándor, Tihanyi Lajos, Patkó Károly, Paál László és Czigány Dezső jelentős művei is. Mindezek mellett értékes Zsolnay-kerámiákat is kínálnak az érdeklődőknek. A licitálók között pedig több értékes ajándékot is kisorsolnak.

A karácsonyi aukciós kiállítás december 15-ig tekinthető meg a Virág Judit Galériában – írták.