Rettenetes az élet és az ember

Szobotka Tibor regénye hitelesen mutat be egy velejéig romlott és cinikus férfit

Hát hogyne olvasna el mindenki lelkesen egy olyan könyvet, amelynek – a megtévesztő címe és borítója ellenére, vagy amellett – ez az első mondata: „Hogyan lesz az ember strici?” A könyv a magyar selyemfiú, művésznevén Gontran Alfréd/Fred Gontran életének egy évét követi végig, mégpedig az 1939-es esztendőt – a cselekmény 1939. szeptember 1-jén ér véget, amikor Németország megkezdi Lengyelország invázióját.

A politika és a politika komor tényei meg valóságai felsejlenek ugyan a színfalak mögött (ahogy a történet halad előre, egyre gyakrabban), de az egyes szám első személyben szemérmetlenül őszintén és gátlások nélkül mesélő hősünket ez mit sem érdekli – legfeljebb annyira, hogy a háborús előkészületek hol és mikor hiúsítják vagy csupán nehezítik meg az életét, amely elsősorban abból áll, hogy nőismerőseitől és nőismerőseiből pénzt csalogasson vagy zsaroljon ki, akár annak az árán is, hogy azok áruba bocsátják a testüket.

Szobotka Tibornak a Jaffa Kiadónál megjelent előző könyvéről, a Menyasszonyok, vőlegények című kötetről is lelkes szavakkal írtam ezeken a hasábokon, és most sincs ez másképp: a Megbízható úriember annyira hitelesen és már-már szépen mutatja be a velejéig romlott és cinikus férfiember belső és külső életét, hogy az valósággal gyönyörűség ebben az elpíszísedett világban. És a szerző soha, egyetlen pillanatig nem szól ki a sorok mögül – nem kacsint össze az olvasóval, hogy együtt kedélyesen dörmögve elítéljék ezt az erkölcsi nullát, nem: teljes mértékben belehelyezkedik a szépfiú bőrébe, és hihetetlen pontossággal meg részletgazdagsággal ábrázolja a stricik (és egyben betörők, csalók) egyhangúnak nemigen nevezhető életét.

Ebben a könyvben minden a helyén van, minden pontos, szabatos, a legkényesebb témákat sem kerüli meg, a testi szerelem (vagy hát inkább csak szenvedély) bemutatása is sebészi precizitású. És minden sora hiteles – amikor például a végsőkig elkeseredett Fred (aki azért dolgozni ebben az állapotban sem akar) elhatározza, hogy betör egy villába az Andrássy út környékén, de ebben megzavarja őt egy autón érkező úri társaság, olyan hiteles proletárdüh-leírást olvashatunk, amilyet a született proletárok sem tudtak annak idején megírni: „Rettenetes, emésztő dühöt éreztem. Itt álltam a rács mögött, két kezemmel egy-egy vasrudat markolva, s a bőrömet, szabadságomat vittem kockára azért, hogy mások bőségéből, feleslegéből annyit vegyek, amennyivel kiválthatom magamat a Mátyás téri pince embertelen rabságából. Ezek meg isznak, mulatnak, szeretkeznek, a zsebük tele pénzzel, amiről nem is tudják, honnan jön, csak van! Hát ez igazság? Szabad ez, lehet ez? Bombát szerettem volna ezek közé a hitványok közé hajítani, akik odaát nevetgélnek, akik megzavartak és megijesztettek engem, szerettem volna a nőket meggyalázni, a férfiakat kiherélni – csupa ocsmány dologra tudtam csak velük kapcsolatban gondolni, vérre, leszaggatott végtagokra, vonagló testekre.”

Az olvasó közben egyre idegesebb lesz: egészen az utolsó oldalakig nem látja, mire megy ki a játék, miért mesélik el neki belehelyezkedve, kiszólások nélkül, tökéletes helyzetrajzokat, nemzetkarakterológiát és -karikatúrát felvonultatva ezt a temérdek disznóságot. Hogy végső soron miért „megbízható úriember” ez a fickó, aki mindennek ellentéte, amit valaha a polgárról, a férfiról, egyáltalán: az emberséges emberről tanultunk.

És akkor az utolsó oldalak fellebbentik a fátylat: nem árulom el, hogy ne rontsam el az olvasás örömét azzal, hogy elmondom a végét, de szoros összefüggésben van a történelmi korral, amelyben játszódik, és magyarázattal szolgál mindarra a gondosan felépített jellemrajzra, amelyet közel négyszáz oldalon keresztül olvashatunk. Viszont itt sincs moralizálás (legfeljebb ennyi, de ez is finoman: „Csak a sors legyen hozzám irgalmas, majd én aztán irgalmatlan leszek”), a tények rázuhognak az olvasóra, aki főbekólintva áll a remekül és szeretettel szerkesztett regény végén: mert rettenetes az élet és rettenetes az ember.

Szobotka Tibor: Megbízható úriember. Jaffa Kiadó, Budapest, 2018.