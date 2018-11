Rekordáron, 90 millió dollárért cserélt gazdát David Hockney festménye

Kortárs művész esetében aukciós rekordot jelentő 90,3 millió dollárért (25,5 milliárd forint) cserélt gazdát a britek egyik leghíresebb művészeként számon tartott David Hockney egy festménye a Christie's aukciósház csütörtök esti licitjén New Yorkban.

Az 1972-es Portrait of an Artist (Pool with Two Figures) című alkotás, amely egyike a 81 éves Hockney híres „medencés festményeinek”, a művész legelső munkái közé tartozik.

A Christie’s háború utáni és kortárs műalkotásokkal foglalkozó vezető munkatársa, Alex Rotter szeptemberben úgy fogalmazott, hogy „ez az alkotás történelmi és műtárgypiaci szempontból nézve is a művész festményeinek Szent Grálja”. A mű, amelynek új tulajdonosa ismeretlen, hosszú ideje magánkézben volt.

Az aukciósház szerint a festményen látható két férfit – az egyik a víz alatt úszik, a másik a medence szélén állva lefelé néz -, a művész stúdiójának padlóján egymás mellé került két fotó inspirálta: az egyik egy 1966-os fénykép volt Hollywoodból, amely egy úszót ábrázol, a másik pedig egy földet bámuló fiút.

A kép hátteréül a dél-franciaországi vidéket választotta Hockney, a medence szélén álló alak állítólag Peter Schlesinger, akivel 1966-ban találkozott a művész, amikor a fiatal férfi Hockney egyik művészeti óráját látogatta Kaliforniában.

A következő öt évben Schlesinger volt Hockney „életének nagy szerelme” és egyik legkedvesebb modellje.

A kapcsolat 1971-ben véget ért. Hockney már akkor elkezdte a festményt, de nem fejezte be, hanem egy évvel később újrakezdte az alkotást.

Élő művész alkotásának aukciós rekordját mostanáig Jeff Koons amerikai művész tartotta, akinek Balloon Dog című alkotása 58,4 millió dollárért cserélt gazdát egy 2013-as árverésen.