Reich Dániel filmterve bejutott a velencei Biennale College Cinema döntőjébe

Reich Dániel Replaceable című filmterve bejutott a Velencei Biennálé égisze alatt megrendezett Biennale College Cinema 12 döntőse közé – olvasható az MTI-hez kedden elküldött tájékoztatóban.

A kiválasztott 12 projekt rendezői és producerei októberben tíznapos kreatív workshopon vesznek részt Velencében, ahol ismert nemzetközi szaktekintélyek mentorálásával fejleszthetik tovább filmtervüket. A Replaceable ezáltal a Biennale College Cinema által megítélt, 150 ezer eurós gyártási támogatásra is esélyessé válik.

Reich Dániel filmtervének főszereplője Maxim, a szorongó, önmagát emberi konfliktusoktól tudatosan védelmező színész, aki évek óta azzal keresi a kenyerét, hogy megrendelésre mások családtagjait játssza el hamis, de ügyfeleinek örömet okozó élethelyzetekben. Egy felkavaró találkozás után azonban elhatározza, hogy szembenéz múltja démonaival és elkezd végre saját életet élni.

Az alkotás producere Lóth Balázs, a forgatókönyvírója Kis-Szabó Márk lesz.

Reich Dániel 2010-ben végzett a Színház- és Filmművészeti Egyetem operatőr szakán. Operatőrként három nagyjátékfilmet (Drága besúgott barátaim, Isteni műszak, Drakulics elvtárs) és 12 rövidfilmet jegyez, és háromszor nyerte el az Aranyszem díjat. Eddig két rövidfilmet rendezett: a 2016-os Záridő és a 2017-es A belső oldal sikerrel szerepelt rangos nemzetközi fesztiválokon, többek között az Oscar-jelölő Short Shortson Japánban, és eddig 14 díjat nyert.

A Biennale College Cinema program célja a fiatal tehetségek felkutatása és gondozása. Már másodjára jutott be magyar filmterv a rangos mezőnybe: tavaly Szőcs Petra Déva című terve került be a kiválasztott három projekt közé. Szőcs Petra alkotása pár nappal ezelőtt mutatkozott be Velencében.