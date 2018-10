Primanima Nemzetközi Elsőfilmes Animációs Fesztivál Budaörsön

Magyar és külföldi diákok, fiatal alkotók rövidfilmjei mellett egész estés filmek, workshopok, mesterkurzusok, kiállítások és koncertek is várják az érdeklődőket a Primanima Nemzetközi Elsőfilmes Animációs Fesztiválon október 24. és 27. között a budaörsi Jókai Mór Művelődési Központban és a BABtérben.

A gyerekfilmek versenyprogramját a budaörsi helyszín mellett Pécsen, Sopronban, Szekszárdon, Csíkszeredán, Kolozsváron, Nagyváradon, Sepsiszentgyörgyön és Székelyudvarhelyen rendezik meg – olvasható az MTI-hez elküldött tájékoztatóban.

Az idei Primanima fesztiválra 26 országból csaknem félezer nevezés érkezett, amelyből az előzsűri 14 elsőfilmet, 26 diplomafilmet és 21 diákfilmet, azaz összesen 61 rövidfilmet, valamint 32 gyerekfilmet választott ki.

A fesztivál versenyprogramjában szerepel például a londoni Royal College of Arts-on végzett Diyala Muir Kék kezek (Blue Hands) című első filmje, amelyben egy közösségi médiában elmerülő fiatal lány próbálja feldolgozni elfojtott gyászát. Ugyancsak első önálló filmjével jelentkezik Martina Scarpelli olasz alkotó, aki Tojás című szürreális animációjában saját élményei alapján az étkezési zavarokkal élőket mutatja be.

Paulina Ziolkowska lengyel filmrendező, az idei Berlinalén külön elismerésben részesült Egészségedre! (Bless You!) című absztrakt animációjában az emberek egymás közti zsörtölődő és idegbajos viszonyára reflektál, míg Hegyi Olivér MOME-s diplomafilmje, a Take Me Please, amely többek között Annecyban és Szarajevóban is szerepelt, a szakítás utórezgéseit fájóan humorosan mutatja be.

Az idei versenyprogramban több olyan rövidfilm is helyet kapott, amelyek kvalifikálták magukat az Oscar-jelölésre: a belga-holland Bloeistraat 11, melyet Annecyban a legjobb rövidfilmnek járó Kristály-díjjal jutalmaztak, meglepő érzékletességgel ábrázolja két tinédzser lány felnőtté válását. A svájci animációs dokumentumfilm, az Intimitás (Intimity) kendőzetlenül beszél a női szexualitásról egy pornószínésznő önvallomása alapján. A váratlan, boldog halál (The Blissful Accidental Death) című román digitális bábfilm pedig egy szürreális utazásra invitálja a nézőket a 20. század eleji román dadaizmus korszakába.

A rövidfilmes versenyprogramban szerepel még a cannes-i filmfesztivál diákfilmeket felvonultató Cinéfondation programjában harmadik díjas Élettelen (Inanimate) című angol-olasz bábanimáció, amelyben egy hétköznapi lány élete törik darabokra. Az 5 évvel a háború után című francia animációs dokumentumfilmben egy zsidó anya és iraki apa gyermeke keresi helyét a mai, politikailag széthúzó világban.

Bemutatják a fesztiválon Turai Balázs első független filmjét a Róma bukását, amelyben egy posztapokaliptikus paradicsomban vergődnek az atomtámadást túlélő lakosok. Varga Tímea Annecyt is megjárt, Még nem című MOME-s diplomafilmje egy magára hagyott kisfiú szemszögéből világít rá azokra a kínzó kérdésekre, amelyekre sok egyedülálló szülő kényszerül választ keresni.

A gyerekfilmes válogatásban a magyar alkotások mellett többek között fiatal francia, német, angol, belga, lengyel, orosz és cseh animációs rendezők meséi mutatkoznak be. A magyar filmek között vetítik a Kippkopp a fűben című Marék Veronika-mese adaptációját, valamint a Hajótöröttek című új magyar rajzfilmsorozat egyik frissen elkészült epizódját. A nemzetközi mezőnyben helyett kapott a kanadai-horvát koprodukcióban készült A sündisznó otthona (Hedgehog’s Home) című fesztiváldíjas bábfilm, amely Branco Copic bosnyák író ismert meséjét dolgozza fel, míg a Csere (Flipped) című francia alkotás egy játékos mese a gyerekek és a felnőttek szerepcseréjéről.

A fesztivál fődíja mellett kiosztják a legígéretesebb magyar alkotónak járó George Pal-díjat, valamint a legnépszerűbb magyar animációnak járó Macskássy Gyula-díjat is, amelyeket a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság támogat. A két éve alapított Csermák Tibor-díjat a gyerekközönség körében legnépszerűbb mesefilm kapja. Mindezek mellett jutalmazzák a legjobb első filmet, a legjobb diplomafilmet, valamint a legjobb diákfilmet is, de a közönség, a diákzsűri, hangzsűri és a civilekből álló PrimAlter zsűri is kiválasztja a szerintük legjobbnak ítélt alkotásokat is – írták a tájékoztatóban.