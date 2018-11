Polska Jazz/Lengyel Jazz Fesztivál hatodszor

A fesztivált hatodszor rendezik meg a Budapest Music Centerben (BMC). A szerdán induló és szombatig tartó koncertsorozat a közelmúltban elhunyt lengyel trombitásnak, Tomasz Stankónak állít emléket.

A négy estén át tartó fesztiválon, amely a budapesti Lengyel Intézet közreműködésével valósul meg, az Opus Jazz Club színpadán a lengyel dzsessz krémje képviselteti magát – közölte a BMC az MTI-vel.

A november 7-i nyitókoncerten zenélő lengyel szaxofonos, Maciej Obara tavaly debütált a legendás ECM kiadónál Unloved című albumával. A sikeres lemez érzelmi skálája és kifejező ereje a legfinomabb, kristálytiszta előadásmódtól egészen az erőteljes, kirobbanóan tüzes, heves játékig terjed. Kvartettjében Dominik Wania (zongora), Max Mucha (nagybőgő) és Michal Miskiewicz (dob) egészíti ki Maciej Obara szaxofonost.

Csütörtökön este a Tomasz Chyla Quintetet hallhatja a közönség, a lengyel jazz egyik legígéretesebb fiatal zenekarát. A formáció (Tomasz Chyla – hegedű; Piotr Checki – szaxofon; Szymon Burnos – zongora, elektronika; Konrad Zolnierek – nagybőgő; Slawek Koryzno – dob) Eternal Entropy című debütáló albumát a zenei közösség igen kedvezően fogadta, a korongot Jazz Debut kategóriában a rangos lengyel Fryderyki 2017 díjra is jelölték.

November 9-én a négy tehetséges és energikus zenészből álló NSI Quartet Dominik Wania zongoristával kiegészülve ad koncertet. Az akusztikus hangzást kedvelő csapat produkciójában számos inspiráció érhető tetten, hangzásuk erőteljes, improvizációkkal és interakciókkal teli, amelyből a melengető pillanatok, a mesés és romantikus melódiák sem hiányoznak. Az NSI Quartetben Dominik Mietla trombitál, Bartlomiej Prucnal szaxofonozik, Maciej Adamczak nagybőgőn játszik, Dawid Fortuna pedig dobol.

10-én szombaton Piotr Budniak Essential Group játszik az Opusban. A 2014-ben alakult együttes a lengyel dzsessz színtér feltörekvő tehetségeiből áll. A dobos Piotr Budniak dallamos, sodró, levegős és melegséggel teli kompozícióiban a magas művészi színvonal és a közérthetőség elegánsan illeszkedik egymáshoz.

Az együttes olyan jelentős lengyel fesztiválokon szerepelt már sikerrel, mint a Jazz in the Ruins, a Róze Jazz Festival, a zJAZZd, a Jazz in the Museum, a Monte Verde Jazz vagy a Jazz Juniors. A formációban Szymon Mika gitározik, Wojciech Lichtanski altszaxofonon, Kajetan Borowski zongorán, Piotr Narajowski nagybőgőn játszik, Piotr Budniak pedig dobol.