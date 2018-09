Pécsi Napok – Mintegy 150 program a baranyai megyeszékhelyen

Mintegy 150 programmal, köztük a Pannonia Allstars Ska Orchestra és a Mongooz and the Magnet koncertjével várja a közönséget szeptember 20. és 23. között a Pécsi Napok a baranyai megyeszékhelyen.

A szervező Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. (ZSÖK) MTI-hez eljuttatott közleménye szerint a rendkívül változatos idei programsor mellett ez alkalommal sem marad el a gazdag gasztronómiai és kézműves kínálat.

A fesztivál főbb helyszínei a Széchenyi tér, a Kossuth tér, a Sétatér és a Szent István tér, míg a társrendezvények Pécs több pontján kaptak helyet – írták.

A zenei produkciókra térve közölték, hogy a fesztiválon fellép mások mellett a 11 tagú Pannonia Allstars Ska Orchestra, a Mongooz and the Magnet, és a Band of Streets fúvósbanda.

Takács Eszter és Juhász Kristóf előadásában lesz látható az Első puszi gyerekelőadás, Horvátországból érkezik a Wind Orchestra of City of Petrinja, továbbá Necc party néven buli is rendeznek. A Bor és dal ünnepén pedig a szüreti felvonulás mellett különböző népek bordalaival és táncaival ismerkedhetnek az érdeklődők – részletezték a szervezők.

Az összegzés kitért arra is, hogy a Pécsi Napokhoz csatlakozik a II. Pécsi Tanuló Fesztivál, amelynek keretében a többi között retro könyvvásár, élménypedagógia, római divatbemutató és tanösvényépítés is várja a résztvevőket.

A Kodály Központ rezidens együttese, a Pannon Filharmonikusok zenekar nagysikerű Mesterek és tanítványaik koncertsorozatát mutatja be a város főterén, Vass András vezényletével.

A Pécsi Tudományegyetem Pont itt elnevezésű kezdeményezésének keretében egészségügyi szűrések, tanácsadások, borkóstoló, Teddy maci kórház, kvízjátékok, kiállítás, minipiac, sport, játék és látványos színpadi produkciók lesznek láthatóak a Kossuth téren.

Szeptember 20-án zajlik a Pécsi Napok Meszesi Roma Napja a FUND Cigány Alapfokú Művészeti Iskolában. Másnap Pécs testvérvárosa, Arad készül saját programsorral: a Széchenyi téren kaptak helyet az Arad napja programok, köztük a Mario and the Teachers koncertje – ismertették a szervezők.