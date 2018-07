Palacsintafesztivált rendeznek Derekegyházon

Szerdától ismét palacsintafesztivált rendeznek Derekegyházon, a Csongrád megyei községben a folyamatosan sülő édesség mellett változatos szórakoztató programok várják az érdeklődőket – tájékoztatta Bánvölgyi Petra szervező az MTI-t.

A művelődési ház és könyvtár munkatársa emlékeztetett arra, hogy a fesztivál több mint egy évtizedes múltra tekint vissza a Szentestől 13 kilométerre található faluban. Ez idáig szinte minden évben új rekordok születtek, volt, amikor a legtöbben sütötték egy helyen a palacsintát, máskor a derekegyháziak büszkélkedhettek az ország leghosszabb, legkülönlegesebb, legnagyobb palacsintájával. 2013-ban 24 órán keresztül sült a palacsinta és több mint 24 ezer készült el egy nap leforgása alatt.

Idén rekordkísérletet nem terveznek, e nélkül is népszerű a fesztivál, de különlegességekben nem lesz hiány – ígérte a szervező. Az ingyenes rendezvényen a hagyományos palacsinták mellett különleges töltelékek, forma- és hagyománybontó palacsinták, palacsintaevő-verseny és palacsintatánc-flashmob is várja az érdeklődőket. A nyitónapon pedig az is kiderül, automatizálható-e a fáradtságos palacsintasütés.

A látogatók természetesen megkóstolhatják a derekegyházi palacsintát, de ha szívesen sütnék a finomságot, azt is megtehetik. A fesztivál hétköznapjain a „házigazda” szerepet minden nap más környékbeli település vállalja, akik a palacsintasütés mellett produkcióval mutatkoznak be esténként, amelyet élőzenés koncertek követnek.

A fesztivál hétvégéje egyben a vb-döntőé is, így a rendezvényen hangsúlyos szerepet kap a futball, a községben felállított szalmabálaszobrok is népszerű labdarúgókat formáznak.