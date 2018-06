Összeülnek a Fidesz meghatározó kultúrpolitikusai

„Eredmények és célok” címmel kerekasztal-beszélgetést szervez holnap az Örökség Kultúrpolitikai Intézet a 2010 utáni Orbán-kormányok kultúráért felelős államtitkárainak részvételével.

A beszélgetésen a Fidesz meghatározó kultúrpolitikusai, a jelenlegi és három korábbi államtitkár vesznek részt. Szőcs Géza Kossuth-díjas és József Attila-díjas költő, politikus, a miniszterelnök kulturális főtanácsadója, L. Simon László József Attila-díjas író, költő, országgyűlési képviselő, Hoppál Péter országgyűlési képviselő, a Zeneakadémia doktora és Fekete Péter Jászai Mari-díjas színházi rendező, előadóművész, jelenlegi kultúráért felelős államtitkár beszélgetnek a kulturális területen elért eredményeikről, tapasztalataikról, összegzik a 2010 utáni Orbán-kormányok kultúra területén és annak fejlesztése érdekében megtett lépéseit, valamint megfogalmazzák javaslataikat és gondolataikat is a jövőt érintő célokról és fontosabb kérdésekről is. Halász János korábbi kultúráért felelős államtitkár, a Fidesz frakció szóvivője is elfogadta a meghívást, de vidéki családi programja miatt nem tud részt venni a rendezvényen. A beszélgetést csütörtökön 16 órától tartják a Petőfi Irodalmi Múzeumban Prőhle Gergely főigazgató vezetésével.

A beszélgetésre minden érdeklődőt szívesen várnak, azonban a helyszín korlátozott befogadóképessége miatt előzetesen kell regisztrálni.