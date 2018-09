Ősbemutatót is kínál a Gödöllői Nemzetközi Hárfafesztivál

Ősbemutató, kiállítás és koncertek színesítik az idén húszéves Gödöllői Nemzetközi Hárfafesztivál programját október 5. és 14. között a Gödöllői Királyi Kastélyban és a budapesti Zeneakadémián.

A fesztivált Vigh Andrea hárfaművész nyitja október 5-én a kastély dísztermében, a koncerten Razvaljajeva Anasztázia közreműködésével kéthárfás művek is elhangzanak, a Debussy-évforduló alkalmából pedig a Kis szvitet is műsorra tűzik – közölték a szervezők az MTI-vel.

Az első hétvégén a Camac hárfagyár hangszereit tekinthetik meg az érdeklődők a lovardában, és a hét további koncertjein is a Camac művészei lépnek fel: 6-án Ben Creighton Griffiths dzsessz hárfaestje, 7-én Isabelle Moretti francia-spanyol estje lesz hallható. Október 6-án és 7-én, valamint 13-án 11 és 14 órakor ingyenesen látogatható koncertek várják a közönséget: Vigh Andrea A hárfa sokszínűsége című, gyerekeknek szóló koncertjei mellett fiatal tehetségek és hárfaegyüttesek mutatkoznak be, valamint ekkor rendezik meg a Kezdő Hárfások Tücsökfesztiválja című programot is. Ezekre a koncertekre regisztrálni kell.

A koncertek sorát 12-én Szasa Boldacsev estje nyitja, amelyen többek között Bach, Beethoven, Chopin és Stravinsky művei mellett megszólal Freddie Mercury, a Red Hot Chili Peppers és Piazzolla egy-egy darabja is. Szombaton 11 és 14 órakor folytatódnak az ingyenesen látogatható koncertek, Jana Bousková esti koncertjén Smetana Hazám ciklusából is elhangzik több tétel, részben a művész saját áiratában. A második héten a David és a Salvi hárfagyárak mutatják be hangszereiket.

A fesztiválon ismét lesz hárfakiállítás, amelyen az érdeklődők Anne-Marie és Gérard David, valamint a Salvi, a Lyon&Healy és a Camac hárfagyárak hangszereivel ismerkedhetnek meg.

A rendezvény záróakkordjaként a Zeneakadémia Nagytermében Jana Bousková, Szasa Boldacsev, Vigh Andrea és a Budapesti Vonósok előadásában 3 hárfaverseny és egy-egy szóló hárfadarab hangzik el. Ezen a hangversenyen hangzik el először Fekete Gyula hárfaversenye, amelyet a zeneszerző erre az alkalomra írt Vigh Andreának ajánlva, így ősbemutatóval zárul az MVM Koncertek részeként megvalósuló hárfafesztivál.