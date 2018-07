Opera, operett és szimfonikus koncert az Iseumi Szabadtéri Játékokon Szombathelyen

A kékszakállú herceg vára című opera, a Csárdáskirálynő című operett, valamint a magyar és ír zenei kultúra elemeit ötvöző szimfonikus hangverseny is szerepel az Iseumi Szabadtéri Játékok programjában, amelyet július 22. és 28. között rendeznek Szombathelyen – hangzott el a rendezvénysorozat hétfői beharangozó sajtótájékoztatóján.

A július 22-én színpadra kerülő két egyfelvonásos opera, A kékszakállú herceg vára és Az emberi hang című mű a vasi megyeszékhelyen jelenleg is zajló Nemzetközi Bartók Szeminárium és Fesztivál záróeseménye, valamint az Iseumi Szabadtéri Játékok nyitóelőadása is lesz egyben – mondta el a sajtótájékoztatón Kiss Barna, a Savaria Szimfonikus Zenekar igazgatója.

Hozzátette: a két opera rendezője és karmestere Hamar Zsolt, a Nemzetközi Bartók Szeminárium karmesterkurzusának vezetője.

Kiss Barna szólt arról is, hogy július 25-én mutatják be a Magyír címet viselő gálaműsort Robert Houlihan ír karmester vezetésével, aki több mint nyolc éven át volt a Savaria Szimfonikus Zenekar vezető karmestere. A magyír kifejezést is ő találta ki annak szemléltetésére, hogy a zenében is sok minden van, ami a magyarokat és íreket összeköti. Az esten fellép két szólista, Fiachra Mulligan ír dudás és Jávorkai Sándor hegedűművész.

A direktor felsorolása szerint az idei Iseumi Szabadtéri Játékok kiemelkedő eseménye lesz a Csárdáskirálynő című operett, amely a zalaegerszegi Kvártélyház Szabadtéri Színpaddal közös produkcióban kerül színre július 28-án. Az operettet Tompa Gábor Kornél rendezi, aki a sajtótájékoztatón elmondta: társulatuk tavaly mutatta be nagy sikerrel Kálmán Imre ismert nagyoperettjét. Hozzáfűzte: Miska szerepében Szerémi Zoltánt, a szombathelyi Weöres Sándor Színház művészét láthatja majd a közönség.