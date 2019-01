Nyolc hiányszakma oktatása indulhat el a filmalap támogatásával

A képzésekre március 1-ig pályázhatnak oktatási intézmények és szervezetek.

A pályázatokat most először díszletrajzoló, kellékes és világosító szakma képzési programjával is bele lehet nyújtani, de felvételvezető/location manager, naplóvezető, produkciós asszisztens, rendezőasszisztens és vágóasszisztens szakterületeken is várják az oktatási intézmények jelentkezését – olvasható a filmalap pénteki közleményében.

A Filmipari Képzési Program keretében 2016-ban bevezetett pályázati lehetőség célja a magyar filmipar szakemberhiányának hatékony és gyors orvoslása, valamint a filmgyártás versenyképességének biztosítása, és a munkahelyteremtés. A pályázattal, amely figyelembe veszi az aktuális piaci igényeket, magas szakmai színvonalú, intenzív és gyakorlatorientált képzéseket támogatnak.

Különböző oktatási intézményekben eddig 16 szakmában 21 képzés valósult meg, többek között segédoperatőr (focus puller), vágóasszisztens, naplóvezető és storyboard rajzoló. A támogatott képzéseket mintegy 200 fiatal pályakezdő és pályamódosító végezte el, legtöbbjük ma már a filmszakmában dolgozik, jelenleg is 80 fő jár támogatott képzésekre.

A filmalap 2016-ban kezdeményezte a filmszakmai képzési hozzájárulás bevezetését, amely a Filmipari Képzési Program forrása lett. Az újítás értelmében minden magyarországi produkció a teljes költségvetésének 0,5 százalékával, de legfeljebb 15 millió forint mértékben hozzájárul a magyarországi filmes képzés fejlesztéséhez.

Az évi 150-180 millió forint nagyságrendű összegből a filmalap a filmes oktatással foglalkozó szervezetek filmes szakalkalmazotti képzéseit támogatja. A filmalap által támogatott képzések a kedvezőbb tandíjaknak köszönhetően széles kör számára elérhetőek.

A pályázatok benyújtásának határideje március 1., az elbírálás folyamatos, a támogatás szelektív – írja a közlemény. Részletes információ a filmszakmai képzési pályázatról a filmalap internetes oldalán (mnf.hu) érhető el.