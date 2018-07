Nemzetközi együttműködés a kézművesség fejlesztéséért

Öt európai ország nyolc múzeuma, régészeti intézménye működik együtt egy európai uniós projekt keretében annak érdekében, hogy az európai bronzkori kerámiaművességből nyert inspirációkkal segítsék a modern kori kézművesség újjáélesztését – közölte a debreceni Déri múzeum, a program egyik magyar résztvevője pénteken az MTI-vel.

Közleményük szerint az Európai Bizottság Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynöksége (EACEA) által támogatott, több mint 104 ezer euró (mintegy 33 millió forint) költségvetésű együttműködési projekt július 1-jén indult a spanyolországi La Bastida régészeti lelőhely Baráti Köre (ASBA, Totana) vezetésével. A projekt hivatalos megnevezése Crafting Europe in the Bronze Age and Today (CRAFTER); célja, hogy az európai bronzkori kerámiaművességből nyert inspirációkkal segítse a modernkori kézművesség újjáélesztését.

A CRAFTER projekt a Kreatív Európa Program keretében valósul meg, kapcsolódva az Európai Kulturális Örökség Éve 2018 programsorozathoz. A program célja, hogy az európai kulturális örökséget közös, megőrzendő értékként kezelje, és erősítse az Európához tartozás érzését.

A CRAFTER öt európai ország nyolc intézményének – a Barcelonai Autonóm Egyetem és Mula város önkormányzata (Spanyolország), az EXARC (Hollandia), a Hallei Őstörténeti Múzeum (Németország), a Paracini Városi Múzeum (Szerbia) és a debreceni Déri Múzeum, valamint a budapesti MTA BTK Régészeti Intézet – együttműködésével jön létre.

A Déri múzeum közleménye szerint a projekt másfél éven át, 2019 végéig tart. Elsőként a résztvevő országok kulturális örökséggel foglalkozó szakemberei és a helyi kézművesek, alkotók témával kapcsolatos tapasztalatcseréjére kerül sor 2018 őszén az Európai Kulturális Örökség Éve keretében.

Ezt követően spanyol, német, magyar és szerb keramikus mesterek újra alkotják a bronzkori Európa kiemelkedő régészeti kultúráinak (El Argar, Délkelet-Spanyolország; Únetice/Aunjetitz, Közép-Európa; Füzesabony, Kelet-Magyarország; Vatin/Vattina, Észak-Szerbia) legszebb kerámia edényeit.

A folyamatról négy dokumentumfilm készül, bemutatva az őskori kerámiaművesség örökségét és a mai kézművesség hagyományait. A CRAFTER projekt negyedik fő célkitűzése 2019 végén valósul meg, amikor négy helyszínen (Spanyolország, Németország, Magyarország, Szerbia) párhuzamosan megrendezett eseményeken a nagyközönség elé kerülnek az edénymásolatok, a dokumentumfilmek, és a régészeti hátteret bemutató kiállítások – közölte a múzeum.