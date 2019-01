Nem fog tovább sötétedni a Golgota

Munkácsy Krisztus-trilógiája 1995 óta vált ismét világhírűvé

A Csepeli Szabadkikötőben ázott el a Golgota, utána két évig restau­rálták. Az együtt kiállított, kissé elfelejtett Krisztus-trilógia pedig ugyanolyan népszerűvé és közismertté vált a kilencvenes évek második felében, mint saját korában. Szentkirályi Miklós festményrestaurátor mindhárom Munkácsy-kép helyreállításán dolgozott és rengeteg műhelytitkot elárult.

Nevéhez híven a Krisztus-trilógia valóságos kálváriát járt a XX. században, míg a festményeket szakszerű módon restaurálták a kilencvenes években, majd a múlt héten, az utolsó hiányzó képet, a Golgotát is megvásárolta a magyar állam hárommilliárd forintért.Szentkirályi Miklós Munkácsy Mihály-díjas festő-restaurátor kollégáival összesen tíz évig dolgozott a Krisztus-trilógián. Elsőként a korábban tűzvészből kimentett, erősen megrongálódott, majd többször átfestett Golgota című képet kezdte el restaurálni 1991-ben. A Golgotát akkori tulajdonosa, Bereczky Csaba New York-i galériatulajdonos hajón küldte haza Magyarországra – örökös letétbe ajánlotta a Nemzeti Múzeumnak –, a hatalmas, 36 négyzetméteres festményt két hétméteres ládában hozták át az óceánon. Ám a festmény nem ott, hanem a Csepeli Szabadkikőtőben ázott el, mivel nem fért el rendesen a raktárban. Amikor végre a Nemzeti Galériába vitték és kibontották, akkor vették észre a kárt.

– Elvégeztük az állapotfelmérést, és kiderült, hogy a kép nem volt biztosítva, csak hajósüllyedés esetére. Az igazgató ilyen állapotban nem engedte kicsomagolni, végül a Szépművészeti Múzeumban fogadták be, ahol kibontottuk és elkezdtük a kárbecslést. Fél évig csak szárítgattuk a festményt – emlékezett vissza a restaurátor.

A trilógia most több milliárd forintot ér, ám a kilencvenes évek elején még nem volt ilyen nagy értéke, az amerikai aukción is csak pár tízezer dollárért keltek el a festmények. A trilógia lassan került vissza a köztudatba, először 1995-ben Debrecenben állították ki együtt a három képet, azóta folyamatosan nő az értékük és megbecsültségük. A restaurátor szerint itthon mindenki tudta, hogy lesz aukció, amibe már 1987-ben be kellett volna lépnie Magyarországnak. Ám a festmények árát az állapotuk is befolyásolta.

– A szinte lángok martalékává vált Golgotát kivágták a keretéből, és 1907–1910 között restaurálták. Ám az akkori restaurálás nem olyan volt, mint a mostani eljárás. Kijavították a teljes felületét, a hiányzó részeket nem retusálták, hanem 80 százalékát lazúrosan átfestették. Volt, ahol hat-hét lakkréteget találtunk. Ezért először meg kellett vizsgálnunk, hogy mettől meddig eredeti. Amikor csiszolatkészítés közben koromnyomokat találtunk, onnantól kezdve tudtuk, hogy ami a korom alatt van, az eredeti Munkácsy, a korom fölötti réteg pedig csak a tűzvész után kerülhetett a képre. Miután teljesen megtisztítottuk, akkor láttuk igazán, hogy mennyivel frissebb és izgalmasabb az eredeti Munkácsy-réteg – mondta Szentkirályi Miklós.

A tisztítás után lényegében az eredeti Munkácsy-festményeket láthatjuk – természetesen retusáltan, ám nem módosítva, mivel lekerült róla minden olyan réteg, amely az eredetit fedte. A restaurátor szerint még kisebb retusálnivaló maradt a Golgotán, az országon belüli szállításakor sérült meg kissé a festmény, és ugyanolyan díszkeretet kell készíteni neki, mint ami a Krisztus Pilátus előtt című képet keretezi – most egyszerű deszkakerete van. (Az Ecce Homo abban az eredeti keretben van, amiben Déri Frigyes Debrecennek ajándékozta.)

Közismert, hogy a Munkácsy-képek is feketednek vagy már elsötétedtek, ám a közvélekedés ellenére Szentkirályi Miklós szerint a trilógiát nem fenyegeti az elsötétedés veszélye – amennyiben jól kezelik restaurálás és állagmegóvás során. Az elsötétedéseket korábban az okozhatta, hogy a bitumenes technikával készült festmények tisztításakor nem megfelelő vegyi anyagokat – például acetont – használtak. Az acetonos oldószer elindíthatja a bitumenoldást, aminek egyik következménye az elsötétedés. Mivel korábban ezt nem tudták, így sok festménynél indult el ez a fajta átalakulás.

A Munkácsy-mítosz pedig nem új keletű, hiszen ezek a képek saját korukban is igen népszerűek voltak, az utazó kiállításokért busás összegeket szerzett Sedelmeyer, Munkácsy menedzsere. Eladásuk előtt utoljára New Yorkban voltak kiállítva, ahol olyan erősen hatottak a nézőközönségre, hogy korabeli újságcikkek tanúsítják: az európai bevándorlók leborultak és imádkoztak előttük.

Ennek a hatására is vásárolta meg őket John Wanamaker kereskedő, aki később a philadelphiai üzletházában állította ki őket, ami a disszidens magyarok zarándokhelyévé vált minden húsvét környékén, az 1987-es árverésig.