Nem adta fel Miklósvár grófja

Kálnoky Tibor: Alapítvánnyal mentsük meg a műemlékeinket!

Nem igazán érthető, hogy a magánkézben lévő műemlékek miért nem kapnak támogatást európai uniós pénzekből, hiszen magánszemélyeknek különösen nehéz fenntartani egy műemlék épületet, hát még felújítani – mondta lapunknak Kálnoky Tibor gróf. A miklósvári kastély tulajdonosa 1989 után tért vissza Erdélybe a nyugat-európai emigrációból. Mára sikerült visszaszereznie ősei birtokainak jó részét.

– Talán nem túlzok, ha azt mondom, hogy a felújított miklósvári kastély igazi sztár a romániai médiában. De hogyan viszonyul a szűkebb térség, a falu az új látványossághoz?

– Miklósvár közössége nagyon büszke a kastélyára, és nagy lehetőséget lát benne a falu hírnevének öregbítésére. Amióta helyreállítottuk, Erdővidék térségének legjelentősebb turisztikai attrakciója lett a kastély. Ráadásul munkahelyeket is teremt, főleg nyáron, amikor több rendezvényt is tartunk vagy befogadunk, de régebben is a faluban élő emberek megélhetését segítette, most is sokan bedolgoznak onnan. A miklósvári emberek folyamatosan látogatják, már-már visszajárnak a kastélyba a barátaikkal, ismerőseikkel.

– Örömforrás vagy inkább mindennapos gond a kastély működtetése?

– Úgy gondolom, mindkettő, mivel igazán nagy munka eredményét láthatjuk benne nap mint nap. Úgy érzem, hogy sikerült valamit visszaadnunk a mai társadalomnak, és megmutatni azt, hogyan éltek nemes elődeink, hogyan rendezték be a szobáikat és milyen tárgyakat használtak. Ennek ellenére egy ilyen nagy és régi épületet – ha az anyagiakra gondolunk – nagyon nehéz fenntartani. Ezért szervezünk állandóan rendezvényeket.

– A magánkézben lévő műemlékek nem kapnak támogatást a román államtól, de ami ennél sokkal furcsább, az Európai Uniótól sem. Miért?

– Nem igazán tudom, nem értem az érvelésüket sem. Szerintem nem a tulajdonos személye a fontos, mert teljesen mindegy, hogy magánszemély, cég, szervezet vagy önkormányzat birtokolja az ingatlant; sokkal lényegesebb, hogy egy bejegyzett műemlékről van szó, hiszen az ilyen státusú épületekre írják ki és állapítják meg a támogatásokat. Sőt, magánszemélyeknek még nehezebb fenntartani egy műemlék épületet, nem beszélve a felújítás finanszírozásáról. Romániá-­ban ez különösen fontos téma, mivel a visszaszolgáltatások révén sok műemlék került ismét magánkézbe, és szinte mindegyiket sürgősen fel kellene újítani.

– Ilyen körülmények között mit javasol azoknak az erdélyi vagy akár magyarországi kastély-, illetve műemlék-tulajdonosoknak, akiknek nincs elegendő anyagi hátterük a felújításhoz?

– Azt javaslom, hogy hozzanak létre egy alapítványt vagy egyesületet, amelynek a nevében pályázhatnak, mert más lehetőség nincs. Persze sok kiadással és bonyodalommal jár egy ilyet tető alá hozni, ráadásul a pályázás sem sikerül mindig, ennek ellenére kitartóan kell kihasználni minden felmerülő lehetőséget.

– Közismerten jó viszonyban van Károly brit trónörökössel. Kapott-e olyan tanácsot tőle, ami jól jött a kastély hasznosítása ügyében?

– Igen, őkirályi felsége nemrég hívott meg az egyik skóciai kastélyába, a Dumfries House-ba, amelyet megmentett az enyészettől és évek óta restaurál. Ezt a kastélyt megnyitotta a nagyközönség előtt, és egy mintagazdasággal segíti a működését, de esküvők és rendezvények szervezésével, tanfolyamokkal és sok más egyébbel is. Egyébként mindkettőnknek ez a téma a szenvedélyünk, minden alkalommal erről beszélgetünk és tárgyalunk, amikor találkozunk, mert aggaszt a kultúránk és természetünk rohamos pusztulása.