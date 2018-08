Négy premierrel készül az évadra az önállóvá váló salgótarjáni Zenthe Ferenc Színház

Három vígjátékkal és egy drámával készül a 2018/2019-es évadra a salgótarjáni Zenthe Ferenc Színház, amely szeptembertől önálló jogi személlyé válik – hangzott el a társulat évadnyitó ülésén pénteken.

Simon Lajos színházigazgató kiemelte, hogy a nógrádi megyeszékhelyen 2012-től létező színház szeptembertől önállóan működik, hogy kiemelt előadóművészeti szervezetté válhasson és nagyobb állami támogatást kaphasson. A teátrumot fenntartó Salgótarján közgyűlése ennek érdekében átszervezte a közművelődési nonprofit kft., amelyből kikerült a színház.

A társulat 2016-ban kérte először a minősítést és a szakmai szempontoknak meg is felelt, az egyetlen kifogás az volt, hogy nem önállóan gazdálkodik. A kérelmet újra beadták és bíznak benne, hogy az őszi döntés után 2019-től jobb helyzetbe kerül a színház – jegyezte meg Simon Lajos.

Susán Ferenc rendező, produkciós vezető elmondta: szeptember végén Vácon, majd október elsején Salgótarjánban mutatják be az első premiert, Molnár Ferenc Az ördög című vígjátékát, a darabban Fenyő Iván alakítja Jánost.

Január 22-én, a magyar kultúra napján viszik színre a Lovagias ügyet, Hunyady Sándor vígjátékát Koltai Róberttel és Vándor Évával a főszerepekben. Márciusban a színházi világnapon mutatják be az Erdőt, Osztrovszkij vígjátékát, majd májusban Arthur Miller Pillantás a hídról című drámáját.

A nagyszínpadi mellett kamaraelőadásokkal is várják a közönséget a Zenthe Szalon Felolvasó Színházában. Ott tűzik műsorra Popper Péter Útvesztő, Madách Imre A civilizátor, Szmodis Jenő Ultimátum és Marschalkó Zsolt Homokvihar című darabjait.

Orosz Dániel értékesítési vezető arról számolt be az évadnyitón, hogy míg az első, 2012/13-as évadban 33 saját produkciója volt a színháznak, a 2016/17-es évadban már 103, a legutóbbiban pedig 130. A 2017/18-as évadban csaknem 170 saját és befogadott előadást mutattak be, most, az első önálló évben megcélozzák a kétszázat.

Egyetlen megye van, Baranya, ahol a Zenthe Színház nem járt még az elmúlt hat évadában. Mint mondta, Szécsényben bérletes, a megye többi városában pedig szólóelőadásokat tart majd a társulat.

Fellépnek az új szezonban egyebek mellett Keszthelyen, Mátészalkán, Kisvárdán, Pakson, Szekszárdon, Budapesten, Kalocsán, Esztergomban vagy Sümegen, a határon túl pedig a szlovákiai Nagymegyeren, Gútán, Dunaszerdahelyen, a szlovéniai Lendván és tervezik a bemutatkozást a Vajdaságban Zentán, valamint az erdélyi Szatmárnémetiben is.