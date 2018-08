Négy napig egy csűr a világ közepe

Mexikótól Chiléig érkeznek népzenészek a kalotaszegi Mérára

Augusztus 2–5. között rendezik meg a Méra Világzenei Csűrfesztivált. Az alig több mint ezerlelkes, Kolozsvártól nem messze lévő kalotaszegi faluban harmadik alkalommal gyűlnek össze a világ minden tájáról a népzene művelői és csodálói.

A különleges kis fesztiválon találkozhatunk a mexikói Guajiro Calentanóval, az amerikai Laura Lackey’s ­Rhythm Revue-vel, az Alpoktól az Andokig rengeteg zenei hatást egyesítő deRuts pedig Chiléből érkezik. A Kárpát-medencéből többek között Feren­czy György és a Rackajam, a Nightlosers, a Nadara, a Fonó Zenekar, Bognár Szilvia, az Oláh Gipsy Beats és a PutriPop fog muzsikálni.

A fesztivál egyik főszervezője, Bethlendi András az Origó internetes portálnak elmondta: a fesztivál helyszíne egy körülbelül 1000 ember befogadására alkalmas falusi porta Méra központjában, pontosabban a szervezők állapították meg így a limitet, hogy kicsi, családias, kényelmes, illetve a hely szelleméhez is hű maradhasson a rendezvénysorozat – hiszen külön figyelnek arra, hogy a falubelieknek is szimpatikusak maradjanak.

A fesztivál gyökerét a 2009-ben alapított Kalotaszeg Néptáncegyüttes jelenti, az ezt életre hívó fiatalok fogtak később vándorló néptánctáborok szervezésébe, amelynek mérai helyszínére már világzenei koncerteket is szerveztek. Bethlendi András kollégája, Varga Zoltán László mérai néptáncoktató, illetve másfél éve adományként a néptáncegyüttest működtető egyesület tulajdonába került a fesztivál központjaként szolgáló telek is.

Organikus fesztiválról van tehát szó, ami nem „lett”, hanem „nőtt” a régióért elkötelezett fiatalok ötletessége és szorgalma nyomán. Hosszú távú céljuk pedig az, hogy Mérát, illetve a kalotaszegi kultúrát beemeljék Kolozsvár kulturális vérkeringésébe, amely város amellett, hogy otthont adott Erdély második legnagyobb magyar közösségének, a legnagyobb erdélyi központként hatalmas kultúraközvetítő erővel bír.

A szervező elmondása szerint a világzenei koncertek izgalmas kulturális árucserére adnak lehetőséget, hiszen a messzi földről érkező muzsikus arra kíváncsi, mit zenél egy mérai cigány zenészdinasztia sarja, a helyi meg arra kíváncsi, mit zenél egy mexikói.

A szervezők azzal is kifejezésre juttatják a helyi kultúra iránti tiszteletüket, hogy ingyen engedik be a fesztiválra a népviseletben érkezőket (a szervező persze hozzátette, hogy ezt népviseletmentő demonstrációnak találták ki, eredetileg csak azért született a szabály, hogy az amúgy is népviseletben járó falusi nénik a fesztivál idején is átmehessenek a helyszínen a híres mérai csorgóvízhez a palackjaikkal).

Természetesen nem csak a zenéről szól a fesztivál, 4-én 16 órától kerekasztal-beszélgetéssel és fotókiállítással mutatkozik be a fesztiválon a Kárpát-medencei kulturális-néprajzi értékmentést a zászlajára tűző szent lámpások program.