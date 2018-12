Navracsics Tibor: Veszprém kamatoztatni fogja az előnyöket

Veszprém és környéke maximálisan kamatoztatni tudja majd az Európa Kulturális Fővárosa (EKF) 2023 címmel járó előnyöket Navracsics Tibor, az Európai Bizottság oktatásért, kultúráért, ifjúságért és sportért felelős biztosa szerint.

Debrecen, Győr és Veszprém pályázata közül a független nemzetközi szakértői testület Veszprém EKF-pályázatát támogatja. A bizottság ajánlást tesz, amelynek figyelembevételével Magyarország kormánya hozza meg a hivatalos döntést.

„A cím birtokában elő tudják majd segíteni, hogy a helyi kulturális élet szereplői és az itt élők még több szállal kapcsolódjanak Európa többi részéhez és a világ más térségeihez, közelebb tudják hozni az embereket egymáshoz, és elő tudják mozdítani a közösségépítő tevékenységeket” – idézi az Európai Bizottság Magyarországi Képviseletének közleménye Navracsics Tibort.

Az uniós biztos hangsúlyozta: az Európából és a világ más pontjairól érkező látogatók felfedezhetik a várost és a helyi kulturális értékeket, egyúttal pedig arról is meggyőződhetnek, mennyire sokszínű Európa kultúrája. Hozzátette: a végéhez közeledik 2018, és ezzel a kulturális örökség európai éve is. Európa-szerte polgárok milliói vettek részt – sokféle és kreatív módon – a közös európai kulturális örökség megünneplésében.

„Az Európa Kulturális Fővárosa és a kulturális örökség európai éve elnevezésű kezdeményezések között sok a hasonlóság. Különösen abban hasonlítanak, hogy jól szemléltetik: a kultúra ápolása számottevő előnyökkel járhat hosszú távon, nemcsak kulturális, hanem gazdasági és társadalmi téren is. Nos, most már Veszprém is számolhat ezekkel az előnyökkel” – emelte ki Navracsics Tibor.

Az EKF 2023-ra benyújtott pályázatokat egy független szakértőkből álló, tizenkét tagú testület tekintette át. A szakértők közül kettőt az illetékes magyar hatóságok, tízet pedig az Európai Unió intézményei és szervei (az Európai Parlament, a Tanács, a Bizottság és a Régiók Bizottsága) jelöltek a testületbe.

Idén Leeuwarden (Hollandia) és Valletta (Málta), jövőre Matera (Olaszország) és Plovdiv (Bulgária) lesz Európa Kulturális Fővárosa. A címen 2020-ban Rijeka (Horvátország) és Galway (Írország), 2021-ben Elefszína (Görögország), Temesvár (Románia) és Újvidék (a címre uniós tagjelölt országként pályázó Szerbia második legnagyobb városa), míg 2022-ben Kaunas (Litvánia) és Esch-sur-Alzette (Luxemburg) osztozik.