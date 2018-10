Nagy szerelem, nagy háború

Könnyed, a Monarchiát megidéző romantikus regény

Közelednek a hosszú, hideg, őszi esték, és ilyenkor bizony akadnak érett hölgyolvasók, akik félretéve a simogatós telefont, meg a híreket, a gyermek és unoka házi feladatát, belefognának valami könnyed, romantikus regénybe. Olyanba, amiben nem legyintik tarkón a megfáradt olvasót oldalanként az élet értelmével, ellenben jókat lehet izgulni és borzongani a hősök kalandjain.

A Pitypangtánc című regény főhőse, Szereday Tina vagány nemes kisasszony, aki nem akar zongorázni tanulni, és azzal fenyegeti környezetét, hogy inkább elszökik a cigányokhoz. A nagyszájú, lobbanékony fruska nővé válását követi végig a történet, a háború előtti világ, a boldog békeidők gáláns kalandjaitól az I. világháború borzalmaiba, amik között minden embernek számot kellett adnia magáról.

A történelmi háttér nagyobb összefüggései épp csak annyira vannak fölskic­celve, hogy ne zavarják az érzelmi mikroklímára való fókuszálást, mint pél­dául Bolza Pali bácsinak, a főhőst atyailag támogató grófnak eme summázatában:

„A szerbek nyughatatlan nép. A földjük puskaporos hordó, ott már háború folyik. A királyunknak kell a földjük, bénítaná az orosz cárt, de mindezt a mi kárunkra. A magyar szerintük csak koncnak jó. A mi fiainkkal akar majd földet foglalni. A dualista állam gabonaföldje vagyunk mi, aligha más, azért kellünk az osztráknak, hogy a földjeink terményeivel, a legelőinkön hízott állatainkkal teletömje a pocakját, és cserébe a fiainkat levágassa, mint a barmokat.”

A szerző végzett kutatómunkát a korral kapcsolatban, érződik a dialógokban valamiféle századeleji stílre való törekvés is, de aki olvasott már bármit, ha csak egy receptet is abból a korból, pontosan látja, hogy itt nem volt cél a korabeliség, a történelmi környezet vázolásához elég fölvillantani néhány stiláris effektet, hiszen a könyv célközönsége inkább efféle párbeszédekre vágyik:

„– Mire gondolsz? (…) / – Henrietta néném fogantatásról vallott gondolataira. Ha igaz, akkor rám borzalmas boldogtalanság és csúfság vár. / – Miért mondod ezt? Megijesztesz! / – Az apám a halála előtt elmondta, miért vagyok én a bűn és a büntetése.”

Szerepelnek ellenben a történetben Molnár Ferenc művei és haditudósításai is, illetve a világháború valódi borzalmaiból is kapunk egy kis ízelítőt, tehát szerencsére nem csúszunk át parttalanul afféle történelmet is meghazudtoló romantikus idillbe. A regény mindenesetre meg fogja találni a maga közönségét.

B. Czakó Andrea: Pitypangtánc. Álomgyár Kiadó, 2018.