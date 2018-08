Muzsika Tokaj-Hegyalján

Augusztus 10. és 19. között tartják a 27. Zempléni Fesztivált

Holnap kezdődik a Zemplén és Tokaj-Hegyalja legnagyobb kulturális rendezvénye, a zempléni fesztivál. A szervezők hatvan programból álló, páratlan eseménysorozattal várják az érdeklődőket: a magas színvonalú komolyzenei koncertekre, dzsesszkoncertekre, kiállításokra vagy táncelőadásokra érdemes az ország távolabbi részeiről vagy akár külföldről is ellátogatni. Izgalmas kísérőrendezvények, többek között kirándulások, családi és gasztronómiai programok is szerepelnek a fesztivál kínálatában.

A Zempléni fesztivál talán egyik legnagyobb különlegessége, hogy Sárospatak, Sátoraljaújhely, Szerencs és Tokaj mellett több más zempléni település szabadtéri helyszínei és legszebb műemlékei szolgálnak a koncertek helyszínéül.

Az eseményhez idén több jelentős évforduló is kötődik: az augusztus 10-i nyitókoncerten a 25 éves Budafoki Dohnányi Zenekar (BDZ) játszik, szólistája pedig a 75 éves, Kossuth- és Liszt-díjas Szakcsi Lakatos Béla lesz. Az est második felében a West Side Story-szvit hangzik majd el a száz éve született Leonard Bernstein emlékére. Továbbá három különleges koncerttel a Budapest Jazz Orchestra is a fesztiválon indítja el húszéves jubileumi évadát.

A térség legnagyobb szabadtéri koncerthelyszínén augusztus 17-én egy igen izgalmas produkciót láthatnak az érdeklődők: Hollerung Gábor vezényletével Kálmán Imre Marica grófnő című operettjét a Müpa és a BDZ közös produkciójaként. Az esten közreműködik majd a Duna Táncműhely és a Budapesti Akadémiai Kórustársaság is.

Sátoraljaújhelyen, a városháza udvarán a barokk zeneirodalom két csúcsműve hangzik majd el: Vivaldi A négy évszak és Pergolesi Az úrhatnám szolgáló című műve. Szerencsen a Rajkó Művészegyüttes kétórás Strauss-gálaműsorral lép fel, Sárospatakon pedig a fesztivált egykor alapító Liszt Ferenc Kamarazenekar játszik majd klasszikus és romantikus darabokat.

Több, korábban sikeresnek bizonyuló sorozat is jelen lesz: Hollerung Gábor A megérthető zene sorozatban ezúttal A fúga művészetét mutatja be karmesteri magyarázatokkal kiegészítve, és a korábbi években népszerűvé vált tematikus fesztiválnapok is folytatódnak.

Augusztus 11-én Tarcalon, 12-én Mádon, 18-án pedig Tolcsván várják az érdeklődőket. Idén is lesznek kirándulókoncertek: Hollóházára és Pálházára, majd Taktaharkányba és Bekecsre, 15-én pedig az újhutai felújított kastélyba és Komlóska görög katolikus templomába az ukrajnai Akadémiai Cantus Kamarakórus koncertjére viszik el a közönséget.

További különlegesség, hogy a Nemzeti Táncszínház szervezésében a Nemzeti Kulturális Alap Imre Zoltán-programjának támogatásával 16-án Tokajban, 17-én pedig Sárospatakon két kortárs táncestet láthatnak az érdeklődők. A Sárospataki Borteraszon minden este dzsessz-, valamint népzenei programokat rendeznek, fellép többek között Herczku Ágnes, a Kéknyúl, a Góbé Zenekar (képünkön), valamint a Sárik Péter Trió is.

A programsorozat idején Mai nagybányaiak összefoglaló címmel hat képzőművészeti kiállítás nyílik, mely áttekintést ad a 120 éve alakult festőiskola mai követőiről. A fesztivál hetedik kiállítását a Magyar Nemzeti Múzeum Rákóczi Múzeumának munkatársai állították össze Ötven év – ötven műtárgy címmel, ezzel is köszöntve az 1968. augusztus 20-án városi rangra emelt Sárospatakot.

A záró hangverseny középpontjában is Sárospatak várossá nyilvánításának 50. évfordulója áll majd. Az eseményen az ország legrégebbi professzionális együttese, a Magyar Állami Operaház zenekara lép fel, a koncertet az egyik legnevesebb magyar dirigens, a Kossuth-díjas Medveczky Ádám vezényli.