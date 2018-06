Múzeumok éjszakája – Színes programokkal készül a Hadtörténeti Intézet és Múzeum

Színes programokkal várja idén is az érdeklődőket a múzeumok éjszakáján a Hadtörténeti Intézet és Múzeum: szombaton nyílik meg a száz éve elsüllyedt Szent István csatahajóról szóló kiállítás, de lehet fémkatonát önteni, s a katonai sportágakat is ki lehet majd próbálni.

Az MTI-hez eljuttatott közleményük szerint a múzeumok éjszakáján nyitja meg kapuit az „Őfelsége hadihajója, SMS Szent István – 100 éves hadisír az Adriai tenger mélyén” című időszaki kiállítás. A tárlathoz kapcsolódó programokkal, hadihajós katonákkal, hagyományőrzőkkel bemutatják a korabeli matrózok életét is.

Az érdeklődők megismerhetik a hagyományos katonai sportágakat, többek között a vívást, a lövészetet, az íjászatot, a birkózást és a katonai közelharcot. Ezen sportágakat ki is lehet majd próbálni, s a gyerekek részt vehetnek a múzeum ötpróbáján is. A 18 órakor kezdődő rendezvényen bemutatják továbbá a „magyar és a nemzetközi vívósport és vívásoktatás egyik meghatározó, de sokáig elfeledett alakjáról”, Borsody Lászlóról megjelenő könyvet is.

Mindemellett a múzeum látogatói – a hagyományokhoz híven – önthetnek fémkatonát, hallgathatnak katonazenét, valamint megtekinthetik a tűzszerészek és a különleges műveleti katonák bemutatóit is – olvasható közleményükben.