Modern nyelvezetű horvát fordítás készül a Bibliából

A Biblia új horvát fordítást kap, amely mellőzni fogja a régies kifejezéseket, hogy a fiatalok és a teológiailag képzetlen emberek számára is érhető és világos legyen – írta a Vecernji List című horvát napilap csütörtökön.

Amennyiben minden a terv szerint halad, az új fordítás, amelyen 17 éve dolgoznak horvát szakemberek, teológusok, nyelvészek és laikusok, már 2020-ban nyomdába kerülhet. A lap információi szerint Ezékiel könyvének, a királyokról írt II. könyvnek és Eszter könyvének a fordítása van még hátra.

A Szentírás mai, csaknem fél évszázada megjelent horvát változatát nem teljes egészében az eredeti nyelven íródott liturgikus szövegekből fordították, míg más nemzetek számos új fordítással álltak elő ez idő alatt. Figyelembe kellett venni azt is, hogy politikai és társadalmi szempontból számos változás történt, a horvát nyelv is megújult, továbbá az eredeti héber és ógörög szövegek értelmezésében is történtek változások – közölte a horvát bibliatársaság.

Bozo Lujic egyetemi tanár és teológus, a projekt vezetője elmondta: a mostani kiadást az eredeti szövegből fordítják, de a nyelvezete modern lesz. Nem használnak például régies mértékegységeket, a Jehova pedig mint az Úr szerepel majd a Szentírásban. A személy- és földrajzi neveket az elfogadott nyelvhasználati szabályok szerint írják majd. „A fordítás szövegének – ott ahol csak lehetséges – időszerűnek kell lennie, azzal, hogy közben nem sérülhet az eredeti szöveg tartalma” – mondta a professzor.