Mintegy ezer kézműves mester vesz részt a pénteken kezdődő Mesterségek Ünnepén

Mintegy ezer kézműves mester vesz részt a Mesterségek Ünnepén augusztus 17. és 20. között a budai Várban – mondta Igyártó Gabriella, a fesztivál igazgatója az M1 aktuális csatorna szombati műsorában.

A Kárpát-medencéből érkező magyar kézművesek mellett idén nyolc ország 150 kézműves mestere is ellátogat a fesztiválra – fűzte hozzá.

Elmondta: a Mesterségek Ünnepe a magyar kézműves közösség legismertebb találkozóhelye. Az idei fesztivál kiemelt témája a szövés és a fonás lesz, a látogatók a többi között megismerkedhetnek a kenderfonás fortélyaival, a szövőszéken szövéssel és a rokkán fonással is – tette hozzá.

A fesztiváligazgató arra is kitért, hogy a Családok éve alkalmából többgenerációs kézműves dinasztiák is bemutatkoznak a fesztiválon, így a látogatók például egy háromgenerációs székelyföldi bútorfestő családdal is megismerkedhetnek.