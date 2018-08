Midőn a sorsnak fényes kedve van

Több díjat is hozhat az ősz a kecskeméti színháznak

„Jut még eszedbe a fiú? kivel / Együtt cepelted a vándorbotot / Mely koldusbotnak is beillenék, / Midőn a sorsnak fényes kedve nincs;” – Petőfi Sándor Levél egy színész barátomhoz című versével (melyet Kiss Jenő színművész, örökös tag adott elő) kezdődött idén is a Kecskeméti Katona József Színház évadnyitó társulati ülése.

A sorsnak „fényes kedve” volt az előző évadban, hiszen országos viszonylatban is kiemelkedő eredményekről számolhatott be a harmadik igazgatói ciklusát kezdő Cseke Péter Jászai Mari-díjas színész, rendező. Előadásai­kat több mint százhúszezren látták, és harmadik éve a Pécsi Országos Színházi Találkozónak (POSZT) nemcsak állandó meghívottjai, hanem minden alkalommal díjazottjai is.

Idén a legjobb férfi mellékszereplőnek járó elismerést vitte haza a Csárdáskirálynő Bóni grófja, vagyis Szemenyei János. Ez az előadás versenyez most a Színikritikusok Díjáért is a legjobb zenés/szórakoztató előadás kategóriában, és ezzel vesznek részt a rövidesen kezdődő Vidéki Színházak Fesztiválján is. Leo Stein–Kálmán Imre örökzöld operettjét a Pesti Magyar Színházban adják elő szeptember 4-én, Béres Attila rendezésében.

A Városmajori Színházi Szemlén is részt vettek, június 29-én láthatta a közönség Moliere A képzelt beteg című darabját a Mohácsi testvérek egyedi átiratában, Rusznyák Gábor rendezésében. A díjátadót hagyományosan szeptember elején tartják. Addig lehet izgulni, hogy a négyfős szakmai zsűri és a szemle idején a legjobb előadásra interneten szavazó közönség a számos elismerés valamelyikére méltónak találta-e a produk­ciót.

A társulat nem pihent a nyári időszakban, nagy sikert és telt házas előadásokat hozott az Újvilág passió, az erdélyi turné, a mórahalmi és balatonföldvári vendégszereplés, a Múzeumok éjszakája és az udvarszínházi sorozat is.

Cseke Péter 2008 óta vezeti a kecskeméti Katonát, az új évad jelmondata: Bizalom több mint 10 éve. A társulat tagjai közül viszont jó páran már ennél hosszabb ideje kötődnek a színházhoz: Bognár Gyöngyvér és Kőszegi Ákos tizenöt éve, Danyi Judit és Magyar Éva húsz éve társulati tag, Kiss Jenő ötvenöt, Hegedűs Zoltán pedig harminc esztendeje van a pályán – ebből húsz éve Kecskeméten. Szintén kerek évfordulót ünnepel Talabér ­Attila, aki harminc éve társulati tag, valamint Frigyesi Tünde, aki a negyvenedik évadát kezdte meg.

A társulati ülésen bemutatkoztak az évad „új arcai”: Szabó Emília, Lakatos Máté, Koltai-Nagy Balázs, Kovács ­Lotti, Kovács Gyopár, Bánovits ­Vivianne színművészek, Drucker Péter karnagy, Török Kata marketing-tanácsadó, Matók Szilvia művészeti titkár, valamint Nagy Katica és Konfár Erik, a Budapesti Színművészeti Egyetem végzősei Zsótér Sándor osztályából.

A győri Magyar táncfesztiválon, a hazai kortárstánc-műhelyek egyik legrangosabb seregszemléjén aratott nemrég sikert a Boleróval a Barta Dóra vezette Kecskemét City Balett. Az ő életükben is mérföldkövet jelent az új évad, hiszen nagyszínházi bemutatóra készül a társulat: a Traviatát december 7-től láthatja a közönség. A Kecskeméti Katona József Színház új évadjának első bemutatója pedig A beszélő köntös lesz október 5-én Szente Vajk rendezésében.