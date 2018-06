Mesék bátor, önmagukért kiálló nőkről

A lenyűgöző kötetek szerkezete egyszerű és könnyen áttekinthető

Ha ön férfi, és van önnek édesanyja, lánya, felesége vagy kedvese, nem lehet közömbös az iránt a kérdés iránt, amelyet az Esti mesék lázadó lányoknak, illetve a Magyar mesék lázadó lányoknak című könyvek fölvetnek.

A két kötet közül az első 2017-ben jelent meg, rekord­összegű közösségi finanszírozás segítségével (több mint egymillió dollár érkezett be több mint hetven országból), és arra vállalkozott, hogy száz bátor és önmagáért kiálló nő történetét mutassa be rövid, egyoldalas mesék segítségével, akik legyűrték a feléjük irányuló közömbösséget vagy olykor egyenesen az ellenszenvet, és véghezvitték azt, amire predesztinálva voltak, vagy amit nem tudtak nem véghezvinni.

(A nekik megelőlegezett bizalomról írják a könyv előszavában a mesék szerzői, Elena Favilli és Francesco Cavallo: „Ilyen mértékű bizalmat nem túl gyakran tapasztal az ember, ha nőnek született. Nem számítottunk rá. Hogyan is számíthattunk volna? A könyvünkben szereplő rendkívüli nők többsége soha nem tapasztalta meg ezt az érzést. Bármilyen fontos felfedezéseket tettek, bármilyen merész kalandokra vállalkoztak, bármilyen zseniálisak voltak – folytonosan ócsárolták őket, megfeledkeztek róluk, némelyiket majdhogynem kitörölték a történelemből.”)

A könyvtárgyként is lenyűgöző kötet szerkezete egyszerű és könnyen áttekinthető: minden oldalpár bal oldalán található a mese, a jobb oldalon pedig egy portré az illető nőről (ezeket hatvan kiváló női művész készítette, rajzolta), amelyet egy tőle származó idézet egészít ki.



A kötet végén az olvasó meg tudja írni a saját történetét, meg tudja rajzolni a saját portréját is, így virtuálisan és gyakorlatilag is részévé válik a nagyszerű nők társaságának. A válogatás – mint minden válogatás – természetesen nem teljes, nem is lehet az, hiányzik belőle pél­dául Aga­tha Christie vagy Tina Turner, miközben benne van Joan Jett, aki híres rocksztár, persze, de nem tudjuk, miért éppen ő, nem pedig más kiváló női zenészek kerültek elő.

De nem is ez a lényeg – mert összességében azért eléggé reprezentatív a névsor –, hanem az eszme, hogy igenis a női egyenjogúság nem közbeszédtéma kellene hogy legyen, hanem már régen megvalósult, az emberiség büszkeségalapjai közé megnyugtatóan és hétköznapi természetességgel besorolt vívmány.

És ebből a szempontból minden egyéb másodlagos fontosságú. Nem is bocsátkoznék stilisztikai kifogások és érdemek emlegetésébe, mert itt kivételes módon tényleg nem ez a lényeg, hanem az eszme, az üzenet. És mindenki igyekezzék tartózkodni a rossz­ízű poénoktól, mert olyan „törékeny küldemény” ez: „tartalma hölgyemény”, hogy két idevágó szerkezetet idézzek Lewis Carrolltól, az Alice Csodaországban című könyvéből.

A magyar folytatás és kiadás nem váratott sokáig magára, és ez is dicséretes: szintén van közösségi finanszírozásos része a kiadásnak, és hat magyar írónő (Kiss Judit Ágnes, Mesterházi Mónika, Miklya Luzsányi Mónika, Molnár Krisztina Rita, Szabó T. Anna és Tóth Krisztina) tollából származó történeteket (szám szerint huszonötöt) olvashatunk a híres magyar nőkről.

A teljesség igénye nélkül a névsor: Árpád-házi Szent Erzsébet, Zrínyi Ilona, Czinka Panna, Brunszvik Teréz, Hugonnai Vilma, Jászai Mari (apropó, kimaradt Blaha Lujza), Karády Katalin, Gobbi Hilda, Polcz Alaine és Polgár Judit mind-mind megidéződik benne.



Ezek a történetek hosszabbak és inkább ismertető jellegűek, kevésbé holnemvoltosan meseszerűek, amivel természetesen a hitelük és a nyomatékosítási erejük meg súlyuk is növekszik. Ennek a kötetnek a végén az olvasó nem magát, hanem a saját kedvenc hősnőjét rajzolhatja le, illetve az ő történetét írhatja meg, így lesz teljes a kép. Tizenkét illusztrátor munkáját dicsérik a rajzok, Békés Rozitól Kőszeghy Csillán és Molnár Jacqueline-on keresztül Rofusz Kingáig és Szegedi Katalinig vannak jelen a kötetben. Nagyon drukkolok, hogy a kötet szerzőinek célja beteljesedjék, de legalább közelebb kerüljön a beteljesüléshez. Ez rajtunk (is) múlik.

Elena Favilli és Francesco Cavallo: Esti mesék lázadó lányoknak – 100 különleges nő története. Fordította: Todero Anna. Móra Könyvkiadó, Budapest, 2017.

Kiss Judit Ágnes, Mesterházi Mónika, Miklya Luzsányi Mónika, Molnár Krisztina Rita, Szabó T. Anna, Tóth Krisztina: Magyar mesék lázadó lányoknak – 25 nő története. Móra Könyvkiadó, Budapest, 2018.