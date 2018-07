Mese a kígyóasszony szerelméről

Carlo Gozzi komédiáját tűzte műsorra a Szentendrei Teátrum

Minden korosztályt megszólíthat ­Carlo Gozzi tragikomikus zenés meséje, A kígyóasszony, amelynek különleges zenei és látványvilágú színre vitelét augusztus 3-án láthatja a Szentendrei Teátrum közönsége.

A Szentendrei Teátrum tavaly indította el FRISS néven azt az előadás-sorozatot, amelyben a színművészeti egyetemek hallgatói mutatják be színész- és rendezővizsgáikat, valamint újító szellemű csoportok hozzák létre produkcióikat. A fesztivál közönségét idén is több ilyen előadás várja, köztük Carlo Gozzi mesejátéka Varga Bence rendezésében.

Gozzi 1761 és 1786 között tíz mesekomédiát írt, ezek egyike A kígyóasszony, egy halandó herceg és egy halhatatlan tündér szerelmének próbatételekkel és kalandokkal átszőtt története.

Az előadást a Színház- és Filmművészeti Egyetemmel közösen mutatja be a fesztivál, de az élő zenekar közreműködésével megvalósuló színpadi produkció alkotófolyamatában a MOME és a Képzőművészeti Egyetem hallgatói is részt vettek, többek közt divattervező hallgatók álmodták meg a jelmezeket. A musicalelemekkel is tűzdelt, különleges zenét Kovács Adrián írta, a főbb szerepeket Borsi-Balogh Máté, Kurely László és Józsa Bettina alakítják.