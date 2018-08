Megújul a kaposvári színház

Felállt a csapat, amely a kaposvári színházat az új épülettel együtt az elmúlt évek hányattatásai után „irányba fordítja” – hangzott el az M5 kulturális csatorna Hétvégi Belépő című műsorában vasárnap.

Fülöp Péter, a kaposvári Csiky Gergely Színház igazgatója elmondta: hosszú utat tettek meg idáig, és úgy érzik, hogy most „kikötöttek”, bár még néhány hónap hátravan addig, amíg birtokba vehetik a felújított színházépületet, a színház vezetői készen állnak arra, hogy a munkához megteremtsék a feltételeket.

„Nagyon jó színházat szeretnénk csinálni” – mondta Olt Tamás színművész, a színház új művészeti vezetője az első fél évad terveiről. Arra a kérdésre válaszolva, hogy a kaposvári színház fénykora megismételhető-e, elmondta: inkább valami újat szeretnének létrehozni. Hozzátette: azok a művészek – köztük Babarczy László, Ascher Tamás, Zsámbéki Gábor – akik 35-40 éve elkezdtek Kaposváron színházat építeni, fiatalon kerültek oda, újítottak és sok fiatal alkotót hoztak helyzetbe, ezáltal igazi művészszínházat tudtak létrehozni, más megközelítéssel, magas színvonalon, megőrizve a népszínházi jegyeket. „Mi is fiatalok vagyunk, mi is energikusak vagyunk, mi is minőséget szeretnénk létrehozni” – jegyezte meg.

Elmondta: az augusztus 20-i államalapítási ünnepségre Pereházy Miklósnak, a Los Angeles-i Magyar Ház elnökének felkérésére készítenek előadást. A produkció Olt Tamás rendezésében készül, létrehozásában Mészáros Sára és Fándly Csaba színművész, valamint Peti Sári, a Somogy Táncegyüttes tagja vesz részt.

A művészeti vezető beszélt arról is, hogy a jövő évadban Korai menyegző című saját színművét is színpadra állítja, az előadáson Berecz András ének- és mesemondóval dolgoznak együtt.

Fülöp Péter elmondta: a kaposvári színház műsorán két nagyszínpadi gyerekelőadás szerepel a következő évadban. Az első klasszikus darab, a másikat pedig most írják. Öt nagyszínpadi bemutatót tartanak és három stúdióbemutatót, emellett az előző évadok sikeres előadásait is újra láthatja a közönség.

Mint mondta, ifjúsági témával és drámapedagógiai feldolgozással is foglalkoznak, továbbá együttműködnek a Kaposvári Egyetemmel. „Fontosnak tartjuk, hogy az utánpótlás-nevelésből kivegyük a részünket” – jegyezte meg.

Kiemelte: az elmúlt években sokat dolgoztak azért, hogy a színház székhelyén kívül is játszhassanak, ebben az évben eddig 19 tájelőadást valósítottak meg. Az idén több fesztiválmeghívást kaptak, felléptek Kapolcson és az Ördögkatlan Fesztiválon is. Hozzátette: céljuk, hogy az évtized fordulójára ötvennél több tájelőadásuk legyen.