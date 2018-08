Megnyílt a külhoni magyar fiatalok DemoWood alkotótábora Tokajban

Megnyílt a külhoni magyar fiatalok számára szervezett DemoWood alkotótábor hétfőn Tokajban.

Az egyhetes program megnyitóján Hajnal Virág, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságának főosztályvezetője kiemelte: az államtitkárság arra törekszik, hogy minden külhoni korosztályt és közösséget megszólítson.

Céljuk, hogy támogatásaik segítségével felépüljön egy képzési és közösségi láncolat, és ennek révén a fiatalok olyan képzettséget szerezzenek, amellyel a szülőföldjükön is boldogulni tudnak. Hozzátette, a 2018 a külhoni magyar családok éve című programsorozat keretében működnek együtt a DemoWood tábor szervezőivel.

A külhoni magyar családokat érintő programjaikról szólva kifejtette, szeretnének támogatást nyújtani már a kisgyermekek számára is, hogy a szülők közösségekbe, később pedig magyar iskolába vihessék őket. Majd a fiatalok olyan középiskolába és felsőoktatási intézménybe járhassanak, ahol megalapozhatják későbbi egzisztenciájukat.

Huszár András táborvezető az MTI-nek azt mondta: évek óta szerveznek tábort külhoni magyar fiatalok számára. „Dizájntáboruk” kapcsán jó kapcsolatot ápolnak a nemzetpolitikai államtitkársággal, amely megkereste őket, hogy idén vegyenek részt a családi értékek erősítésében, közvetítésében. Hozzátette, céljuk, hogy az így megszerzett tudást a fiatalok hasznosítsák saját közösségeikben.

Tájékoztatása szerint a tokaji táborban több mint nyolcvan fiatal vesz részt a külhoni területekről. Számukra egyetemi hallgatók különböző workshopokat, foglalkozásokat tartanak, lesz például animáció, grafika, fotó, videó, építészet, textil- és formatervezés.

A táborvezető kitért arra: a diákokat kirándulni is elviszik, megtekintik majd a szintén általuk szervezett Hello Wood építésztábor tokaj-hegyaljai installációit is.