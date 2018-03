Meghirdették az idei Huszárik-pályázatot kisfilmek készítésére

A kisjátékfilmek és kísérleti filmek gyártását támogató Huszárik Zoltán-pályázat meghirdetéséről döntött a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) Médiatanácsa, emellett másfél millió forinttal támogatja a Friss Hús fesztivál három díjazottját - közölte az NMHH Kommunikációs Igazgatósága szombaton az MTI-vel.

A közlemény szerint a Magyar Média Mecenatúra Program Huszárik Zoltánról elnevezett kétfordulós pályázati eljárására összesen 150 millió forintot különített el a testület. Az eljárásban egy pályázó fordulónként legfeljebb két szinopszist nyújthat be, az első beadási határidő április 26-a. Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is várják határon túli jelentkezők pályázatait is.

A mecenatúraprogram keretében huszonkét közösségi és kisközösségi rádió és televízió kapott összesen 112,6 millió forint támogatást működési és üzemeltetési költségeik finanszírozására.

A közösségi televíziók közül sikerrel pályázott a fővárosi Zugló Televízió és a City TV, a TV Budakalász, az RTV Szekszárd, a Füred TV, a Nagykállói Televízió, a TV Szentendre, a Kék-Kálló TV Derecske, a mórahalmi Móra-Net TV, az újhartyáni Magtelevízió és a tahitótfalui Danubia Televízió. Támogatáshoz jutott tizenegy közösségi rádió is: a Győr Plusz Rádió, a Rádió Szarvas, az Első Pesti Egyetemi Rádió, a Rádió Szentendre, a Berettyó Rádió, a szentgotthárdi Radio Monster, a fővárosi Klasszik Rádió 92.1 és a Civil Rádió, a nyíregyházi Mustár Rádió, a szombathelyi Credo Rádió és a kiskunfélegyházi Rádió Smile.

Írtak arról is, hatodik alkalommal rendezi meg a Dazoo.com a Friss Hús Budapest Nemzetközi Rövidfilmfesztivált. A Médiatanács a legjobb magyar élőszereplős kísérleti- és kisjátékfilm, a legjobb magyar animációs rövidfilm és a legjobb 30 év alatti alkotó kategória díjazottjait 500-500 ezer forinttal támogatja.

Az április 3. és 8. közötti esemény versenyprogramjában több, a Médiatanács támogatásával készített film is versenyez, például Deák Kristóf új kisfilmje, A legjobb játék Grosan Cristina Átalakítás folyamatban című alkotása és Cibulya Nikol Irinyi című filmje – tették hozzá.

Közölték azt is, a Médiatanács a Tokaj 101,8 MHz helyi rádiós pályázatban az egyetlen pályázó Hegyalja Média Kft.-t nyilvánította nyertesnek. A közösségi médiaszolgáltatás Szent István Rádió -Tokaj néven szól majd.

A testület véglegesítette a Veszprém 95,1 MHz helyi, közösségi jellegű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség pályázati felhívását, amely a Médiatanács honlapján olvasható. A pályázati ajánlatokat május 2-án lehet benyújtani a hatósághoz.

A médiafelügyeleti döntésekről azt írták, nem jelölte a tévéműsorok korhatári besorolásait internetes műsorújságjában, a Tiszapart.hu-n a TISZApART MÉDIA Kft. egy januári napot vizsgáló ellenőrzés szerint. Figyelembe véve, hogy a szolgáltató korábban már követett el ilyen jogsértést, a tanács 25 ezer forintos bírságot rótt ki a vállalkozásra.

A Forrás Rádió médiaszolgáltatóját pedig – pénzbírság kiszabása nélkül – figyelmeztette a Médiatanács egy támogatói üzenetben közzétett burkolt reklámozása miatt. A Médiatanács a bírságok kiszabásakor minden esetben a fokozatosság és az arányosság elve alapján, az ügyek összes körülményét figyelembe véve állapítja meg a jogkövetkezmények adott formáját, mértékét.

A tanács lezárta azokat a hatósági eljárásokat, amelyek a médiaszolgáltatók adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítését ellenőrizték a 2017 júniusa és decembere közötti időszakban. A médiatörvény alapján ugyanis a médiaszolgáltatók meghatározott körének kötelező havonta adatokat szolgáltatni a Médiatanácsnak az európai és a magyar művekre vonatkozó arányokról.

Ahol a hatóság hiányosságokat tapasztalt, ott is a médiaszolgáltatók többsége már az ellenőrzés alatt – bár késve – teljesítette az adatszolgáltatást.

A határidőben nem teljesítő médiaszolgáltatókkal szemben a Médiatanács a jogszabály alapján egy szolgáltatóval szemben felhívást alkalmazott, a megállapított bírságok összege pedig az alig tízezer forinttól a néhány százezer forintos nagyságrendig terjed – írták.