Megélni egyfajta polgári létet

Závogyán Magdolna: A szolidaritás és az együtt gondolkodás előmozdítása a cél

A korábban három és fél éven át a kultúráért felelős államtitkárság helyettes államtitkári feladatát ellátó Závogyán Magdolna június első napjától az állami közművelődési feladatokat ellátó NMI Művelődési Intézet Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetőjeként tevékenykedik tovább. Jövőbeni terveiről, a szakág helyzetéről és a közösségfejlesztés legnagyobb kihívásairól kérdeztük.

– Nem teljesen ismeretlenként érkezett a művelődési intézet élére, hiszen 2012 nyarától a jelenlegi közhasznú nonprofit kft. elődjének tekinthető Nemzeti Művelődési Intézet főigazgatója volt. Mik az elsődleges tervei, min szeretne változtatni, illetve milyen irányba fog elindulni az ön által vezetett NMI?

– A világ és maga a szakterület is állandóan változik, s ezek a változások folyamatosan újabb és újabb feladatokat generálnak. Nagyon nagy előrelépés, hogy tavaly július 8-án hatályba lépett a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL törvény módosítása, ez pedig lehetőséget teremtett arra, hogy a szakma egységesebben tudjon fellépni, és még inkább a minőséget képviselhesse.

A jogszabályban a törvényalkotók pontosították a hatásköröket, valamint a különböző szerepeket, lehetővé téve ezzel, hogy a közművelődés egyfajta társadalomfejlesztési funkciót töltsön be. A törvényalkotás szempontjából nagyon fontos volt, hogy ne felülről irányított legyen a rendszer, hanem az alulról jövő szerveződések erősödjenek.

Ez egyébként egy olyan közösségi igény, amely helyi szinteken már a polgárosodás kezdete óta megjelent a kaszinókban, a helytörténeti gyűjteményekben vagy az első múzeumokban, amelyeket gyakran helyi módos emberek, például ügyvédek vagy gyógyszerészek alapítottak. A közművelődés gyökerei erre az időszakra nyúlnak vissza. És azért fontos, hogy ez ma is ugyanígy működjön, mert így a kistelepüléseken élők is megélhetik azt a fajta polgári létet, amit nem feltétlenül maga a közművelődési helyszín biztosít, hanem az ott élő közösség.

Korábban a tollfosztás, kenderfonás vagy kukoricafosztás alkalmával az élet természetes részeként működtek és alakultak ezek a közösségek, ma azonban egy külön szakmának kell ezt feladatként vállalnia. Így a mi elsődleges célunk az, hogy figyeljünk egymásra, s mozdítsuk elő a szolidaritást és az együtt gondolkodást.

– A gyakorlatban ez hogyan valósul meg például a kisebb települések esetében? Hogyan lehet önszerveződésre ösztönözni az egyre inkább széthulló falusi közösségek tagjait?

– A művelődési intézet számos kutatást végez ezen a területen, és ezek azt mutatják, hogy ebből a szempontból nem a kistelepülések, hanem a nagyvárosok peremkerületei, lakótelepei jelentik a legnehezebb terepet. Egyszerűen azért, mert ezeken a területeken nem volt egységes szocializáció, és bár az itt élők közösséget alkotnak, de nincsenek közös gyökereik. Egy kistelepülésen ez nyilván másképp van, még akkor is, ha nem könnyű újraéleszteni: olvasó- és színjátszókörök, fúvószenekarok már a húszas-harmincas években is léteztek.

A művelődési intézetnek egyébként vannak sikeresnek mondható programjai a probléma orvoslására. Ezek közül az egyik az úgynevezett Kapunyitogató program, amit a szervezet olyan településeken indított el, ahol már nem volt működő művelődési ház. A program részeként a helyi polgármesterekkel együttműködve – a mi szakmai-módszertani iránymutatásunk alapján – olyan rendezvényeket tartottak a már bezárt művelődési házakban, közösségi terekben, amelyek során a helyi lakosok megtanulhatták használni a rendelkezésükre álló erőforrásokat. Tárgyaikkal hozzájárulhattak a kiállításhoz, felléphettek a helyi és a környékbeli művészeti csoportok, tehát nemcsak nézői, hanem aktív résztvevői voltak az eseménynek.

– Az intézmény nemcsak az anyaországi, hanem a határon túli magyar közösségeknél is igyekszik közművelődési feladatkört ellátni.

– A Kárpát-medencei Közművelődési Kerekasztalt 2015-ben újította meg a művelődési intézet, és már ekkor érzékelhető volt, hogy a határon túli magyar közösségekben mennyire fontos feladat a közösségfejlesztés. Ezért a jövőben is arra törekszünk, hogy ezeket minél jobban támogassuk: a közművelődési képzéseink idén először indultak el a határon túl is, és a Délvidéken például telt házzal futnak. Jól látszik, hogy erre nagyon nagy az igény, és nem véletlenül, hiszen a kultúra és azon belül a közművelődés nem korlátozható országhatárokkal.

– Milyen projekttervek vannak még a tarsolyukban?

– Erősítenünk kell a nemzetközi kapcsolatainkat, először a V4-es országokkal, majd uniós szinten is, hiszen ha egy szakmának nincs nemzetközi beágyazottsága, akkor hosszú távon nagyon sebezhetővé válik. További feladatunk a közművelődési ágazat presztízsének és érdekérvényesítési képességének növelése is. Ezért szeretnénk 2019-től országos közművelődési díjakat kiadni, akár hosszabb távra, egy-, illetve kétévente is.

Úgy látom, az intézet stratégiájának három fő iránya lesz a következő időszakban: a megyei szintű szolgáltatások kompetencianövelése, a helyi közösségek fejlesztését célzó uniós projektek folytatása és esetleges bővítése, valamint az egyetemi szintű és az OKJ-s szakemberképzés, hiszen a már említett jogszabály szerint 2021-re legalább egy középfokú végzettségű közművelődési szakembert kell alkalmaznia minden önkormányzatnak.

Nem titkolt célunk, hogy a korábbi kulturális közfoglalkoztatottakból kerüljenek ki ezek a szakemberek, amire van is esély, hiszen az elmúlt öt év alatt ilyen formában foglalkoztatott harmincezer ember körülbelül 20-22 százaléka már megjelent az elsődleges munkaerőpiacon.