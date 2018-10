Megalakult a Magyarpolányi Pajtaszínház

Egész évben működő befogadó színház alakult Magyarpolányban. A Pajtaszínház első előadása jövő hétfőn lesz – tájékoztatta az MTI-t a színház igazgatója.

Várszegi Tibor elmondta, hogy tíz produkciót tűztek műsorra nyolc társulat előadásában február végéig.

Hozzátette: a Pajtaszínház műsorfilozófiája a faluban huszonöt éves múltra visszatekintő passiójátszás hagyományaira épül, és a településen, valamint a környéken élők igényeit szeretné kiszolgálni.

Az előadások a művészeti iskola nagytermében és a művelődési házban lesznek, valamint két szabadtéri helyszínen is láthat a közönség produkciókat.

Várszegi Tibor elmondta azt is, hogy a nézőtér mintegy 160 néző befogadására alkalmas, hozzátéve, hogy a helyi amatőr csoportoknak is bemutatkozási lehetőséget kívánnak teremteni és más települések pajtaszínházainak előadásait is fogadják majd.

A magány változatai című előadással kezdi meg működését a teátrum jövő hétfőn. A Márai Sándor és Hamvas Béla írásaiból készült előadás a Soproni Petőfi Színház és a Forrásszínház koprodukciója.

A Pajtaszínházban a nézők láthatják egyebek mellett a Soproni Petőfi Színház Rejtő, a megejtő című szilveszteri kabaréját, Fabók Mancsi Bábszínháza az Amikor betér az égi király című produkcióval érkezik, a Beregszászi Illyés Gyula Nemzeti Színház pedig Szigligeti Ede Liliomfi című vígjátékát mutatja be.

Az intézményt a 1992 óta létező Új Színházért Alapítvány működteti – fűzte hozzá az igazgató.