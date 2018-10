Másfél milliárd forintból fejlesztik a fehérvárcsurgói Károlyi-kastélyt

Megújul az egykori istállóépület és környezete, antik bútorokat és a Károlyi családhoz köthető műtárgyakat szereznek be a másfél milliárd forintból megújuló fehérvárcsurgói Károlyi-kastélyban, ahol szerdán tartották a rekonstrukció projektnyitó rendezvényét.

Történelmi örökséget és sokféle lehetőséget jelentenek a kastélyok – fogalmazott a Miniszterelnökséget vezető miniszter a rendezvényen.

Gulyás Gergely hangsúlyozta: a nemzeti kastélyprogram és a nemzeti várprogram azért indult, hogy „ne csak bús düledékeken álljunk”, és a felújított kastélyok a magyar turizmusban, gazdaságban megtérülő üzleti vállalkozásként jelenhessenek meg.

Hozzátette: a kormány a jövőben is lehetőséget szeretne adni, hogy elkötelezett emberek és közösségek az ország egy-egy fontos pontján visszahódítsák az enyészettől a kastélyokat, és olyan értéket hozzanak létre, melyek ismételten találkozási pontok, a társasági élet központjai lehetnek és a kulturális identitás megőrzéséhez is nagy mértékben hozzájárulhatnak.

Gulyás Gergely szerint a fehérvárcsurgói kastély és a hozzá tartozó birtok egyszerre volt józan számításon alapuló üzleti vállalkozás, családi rezidencia és fontos találkozási pont. A kommunista időkben azonban a kastélyok elpusztítandó szimbólumokká váltak és mára csak azok maradtak meg, „amelyek sorsa fölött elszánt családok és bátor közösségek őrködtek”, akik vállalták a tradíciót és az épülettel járó munkát is.

Párhuzamot vont a Loire-menti kastélyokkal, amelyek egyszerre jelentenek kulturális, gazdasági értékeket és mindezek mellett részei az ott élők identitásának. A magyar építészeti értékeink sorsa lényegesen hányatottabb, ám nekünk is megvannak a magunk kastélyai és azok történetei, amelyeket el kell mesélni – fogalmazott.

L. Simon László, a térség országgyűlési képviselője Fejér megye kastélyörökségéről szólva kiemelte: a Széchenyi, a Zichy, a Nádasdy, a Károlyi, a Cziráky, az Esterházy és a Festetics családok mindegyike épített legalább egy kastélyt a megyében, amelyek különleges építészeti értéket jelentenek.

Károlyi György párizsi magyar nagykövet, a Károlyi József Alapítvány alapítója elmondta: a fehérvárcsurgói kastély felújítása csaknem két évtizede kezdődött meg. Az épületben – megőrizve annak kulturális, történeti jellegét – egy kulturális találkozópontot szeretnének létrehozni, emellett a fenntarthatóság céljából egy szállodai és vendéglátórészt is kialakítottak.

A most elnyert másfél milliárd forintos – a Károlyi József Alapítvány és a Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft koordinálásában megvalósuló – projekt részeként antik bútorokat és a Károlyi-családhoz kapcsolódó műtárgyakat szereztek be a kastély belső tereibe. Emellett az egykori istálló és annak környezete is megújul, ahol egy családoknak szóló interaktív rendezvényteret alakítanak ki. A projekt során család-, kastély- és zenetörténeti kiállítás is nyílik.