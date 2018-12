Magyar László Afrika-kutatóra emlékeztek születésének 200. évfordulóján Szombathelyen

Nemzetközi tudományos emlékkonferenciát rendeztek pénteken Magyar László Afrika-kutató születésének 200. évfordulóján szülővárosában, Szombathelyen.

Magyar László kalandos életű, kíváncsi természetű ember volt, akit afrikai kutatásairól szóló útleírásai, naplója, majd 1859-ben megjelentetett könyve miatt, távollétében a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagjának választott – mondta a konferenciát megelőző sajtótájékoztatón Gulyás András nyugalmazott nagykövet, a Magyar László Emlékbizottság titkára.

Hozzáfűzte: Magyar László tengerésztisztnek tanult, Fiumében kadétiskolát végzett, több hajón szolgálva bejárta a világtengereket, az Atlanti-óceántól az Indiai-óceánig is eljutott, életének meghatározó élménye volt, amikor Afrikában a Kongó folyó forrásvidékéig felhajózott, később pedig a kontinens belső részeire is eljutott, expedíciókat szervezett.

„Itt megismerkedett egy afrikai királlyal, aki felajánlotta neki egyik lánya kezét és kétszáz elefántvadászt, akikkel azután az expedícióit megvalósította” – sorolta Gulyás András.

Szólt arról is, hogy Magyar László legfőbb jellemvonása a kíváncsiság volt, ez hajtotta néprajzi, csillagászati, földrajzi kutatásait is. Tengerészként értett a térképrajzoláshoz, topográfiai, kartográfiai kutatásai ezért szakszerűek; mindezek mellett alapos mezőgazdasági ismeretekkel is rendelkezett, így a növényvilágról, geológiáról, hidrológiáról szóló leírásai is értékesek.

Rákóczi István, az emlékbizottság másik titkára, a konferencia főszervezője, az ELTE tanszékvezető tanára a sajtótájékoztatón egyebek között arról szólt, hogy szeretnék Magyar László munkáit portugálra lefordítani és „visszajuttatni” Angolába, abba az országba, ahol hosszú évekig élt és ahol a halál is érte 46 éves korában.

Magyar László és Ozoro hercegnő szerelme történetének állít emléket Angola egyik ma élő legismertebb költője, Ana Paula Tavares egy szerelmes énekkel, amelyt az 200. évfordulóra az ELTE Eötvös Kiadó Kft. gondozásában magyarul és portugálul is megjelent – fűzte hozzá.

A konferenciát követően a kétnapos megemlékezés részeként szombaton délelőtt Szombathelyen megkoszorúzzák Magyar László emlékművét, az eseményen részt vesz majd Lizeth Nawanga Satumbo Pena, az Angolai Köztársaság nagykövete is.