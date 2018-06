Lelki nyavalyák hétköznapi feloldása

Az Életszag szövegei tapintatos, néha történetekké is kibomló piktúrák

Kégl Ildikó Életszag című, könnyen kézbe vehető könyvecskéjének alcíme: Lélektani novellák. Valóban csupa olyan szereplővel találkozunk, akinek van lelke, és csupa olyan helyzet ábrázoltatik, amelyben ezeknek a lelkeknek mindenféle baja van, amelyeket a szerző rendesen fölold, vagy éppen úgy ábrázol, hogy abban a föloldás már eleve benne van.

Különböző nők, férfiak, fiatalok, öregek, szülők, gyermekek, házasok és elváltak apró-cseprő (vagyis lélektanilag sorsfordító) nyavalyáiról olvashatunk, könnyedén, szórakoztatóan, és mivel a pszichologizálás itt dikció és dramaturgia szintjén fölvállalt koncepció, nem is hat erőltetettnek. A szemléletmód, az elbeszélés könnyedsége és az alapvetően derűs összhangulat valamelyest Popper Péter publicisztikáit idézi. Kégl Ildikó Életszaga afféle pajkos kishúga Popper Péter Hogyan öljük meg magunkat? című, vagány, intelligens, fekete humortól sem visszariadó kötetének.

Az Életszag történetei nem abszurd sziporkák és nem kizökkentő tanítások, inkább afféle tapintatos, finom kis piktúrák, amelyek olykor történetekké is kibomlanak. Azért a humoros felütésektől Kégl Ildikó sem fél, amiket aztán okosan folyat át valamiféle visszafogott, tárgyilagos drámaiságba: „A nő barna volt, de a lelke szőke. A szőke lélektől pedig nincsen nagyobb sorscsapás. Mert a szőke lélek nem e világra való. Agyon­nyomja a világ súlya. Még egy anorexiás világ súlya is. Túlemocionalizált lelkek ezek, gyengébbek a többinél, a sötétebb árnyalatúaknál.”

A történetek többségében a női lélek a főszereplő, és különösen frissítő élmény, amikor nem férfilelkekkel meg egyebekkel kerül helyzetbe, hanem allegorikus alakokkal, idézve ismét a fenti írást: „Fájó Emlék eközben egyre önállósodott, míg végül olyan ügyesen individuummá építette magát, hogy a barna hajú, szőkelelkű nő elsődlegesen Fájó Emlék volt, csak másodlagosan volt barna hajú szőkelelkű nő.”

Az ilyen könyveket általában középosztálybeli, értelmiségi hölgyek szokták olvasni, pedig melegen ajánlható bárkinek, aki általános, hétköznapi, emberi, vagyis sorsfordító problémák visszafogottan drámai (soha nem tragikus) hangvételű föloldására kíváncsi, és nem retten vissza az időnként fölbukkanó okoskodó szakkifejezésektől, amik úgyis csak azért szerepelnek a szövegben, mert ha ugyanez egyszerű, paraszti ésszel lenne elmondva, még hamarabb végére érnénk a könyvnek.

A kötetben szereplő novellák válogatásaiból hangoskönyv is készült, a CD-n Seres Ildikó és Nemcsák Károly színművészek olvasnak föl a kötet tizennyolc írásából ötöt. Seres Ildikón érződik is a különböző lelki fordulatok és önelemző megfigyelések játékos élvezete, Nemcsák Károly valamivel távolságtartóbb, ettől aztán a hallgató is valamivel távolabb marad.

Kégl Ildikó: Életszag. Püski Kiadó, Budapest, 2018.