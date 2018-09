Latin fiesta az arénában Ricky Martinnal

A fiesta az Idegen szavak szótára szerint spanyol eredetű szó, jelentése ünnepség, mulatság, népünnepély. A szótár tájékoztat arról is, hogy a magyar szlengben is használt a kifejezés. Tisztítsuk le az enyhén pejoratív jelzőt, hiszen ahol Ricky Martin, Puerto Rico legjelesebb szülötte fellép, ott borítékolható a hamisítatlan fiestahangulat. Reméljük, nem lesz ez másként szeptember 4-én, kedden este nyolctól a Papp László Budapest Sportarénában sem.

Legújabb dalát, a Fiebre-et eddig több mint hetvenötmillióan nézték/hallgatták meg a YouTube csatornán, de jól ismert dalai gyakran csendülnek fel a magyarországi rádiókban is. A Livin’ la Vida Loca, a Maria, a She Bangs, a Nobody Wants to be Lonely, a La Mordidita mind-mind világslágerek.

Ricky Martin, születési nevén Enrique José Martín Morales, a latin könnyűzene egyik legkiemelkedőbb személyisége, akinek világszerte 70 milliónál is több albuma kelt el az évek alatt. Ismertsége előtt, 1991-ig a Puerto Ricóban népszerű Menudo fiúegyüttes tagja volt. Mexikóvárosban adta ki első lemezét Ricky Martin címmel, amelyből félmillió példányt adtak el. Két év múlva jelent meg második albuma Me Amaras címmel.

1994-ben Los Angelesbe költözött, rövid ideig szerepelt a General Hospital című amerikai sorozatban. Teljes körű ismertségre az 1998-as labdarúgó-világbajnokságra írt The Cup of Life / La Copa de la Vida című dalával tett szert, amely akkoriban hatvan országban volt listavezető. Azóta már több tucat platinalemezzel, számos Grammy-díjjal, World Music-, MTV Music Video Award- és más elismeréssel büszkélkedhet.

Közel áll hozzá a jótékonykodás is, az Egyesült Nemzetek Nemzetközi Gyermek Szükségalapja, a UNICEF nagyköveteként Ricky Martin 2002-ben megalapította a Ricky Martin Alapítványt és a People For Children nevű alapítványt. Ismét dolgozik színészként is, többek között a The Assassination of Gianni Versace, az American Crime Story legújabb évadában is találkozhatunk vele.

Mi viszont énekes-táncos szerepben láthatjuk jövő kedd este.