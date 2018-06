Küzdelem a történelemmel, érzelmekkel és a lelkiismerettel

A trianoni diktátumra emlékezik a József Attila Színház erdélyi turnéján

Hunyady Feketeszárú cseresznye című drámája alapdolgokról szól: megbecsülésről, hovatartozásról, emberségről. Arról, hogy nehéz történelmi pillanatokban is lehet jó döntést hozni, lehet embernek maradni. A Bácskában játszódó történetben a szerző mindkét népnek, a szerbnek és a magyarnak is megadja a saját méltóságát.

Pár napja vezető kulturális hírként járta be a magyar sajtót a József Attila Színház bejelentése, miszerint egyhetes erdélyi és partiumi turnéra indulnak. Hunyady Sándor Feketeszárú cseresznye című színművét ma este a nagybányai Városi Színházban, hétfőn Szatmárnémetiben, az Északi Színházban, csütörtökön a zilahi Szakszervezetek Művelődési Házában, szombaton a nagyváradi Szigligeti Színházban (a vendégjátékot a XXVII. Festum Varadinum színházi programjának egyik utórendezvényeként hirdették meg, már áprilisban), vasárnap pedig Nagykárolyban, a Városi Színház és Művelődési Központban adják elő a fővárosi művészek. A méltán népszerű sorsdrámát Kerényi Imre rendezte, főszereplői Rékasi Károly, Nemcsák Károly és Pikali Gerda.

Az izgalmas történelmi pillanatban, az 1920-as trianoni diktátum után játszódó, fájdalmasan aktuális témájú színmű – amelynek ősbemutatója 1930 novemberében volt a Vígszínházban – hozta meg az igazi sikert Hunyadynak. Ezt bizonyítja, hogy a színház olyat tett, amire két évtizedig nem volt példa: kinyitotta a vasfüggönyt a szerző előtt, hogy fogadhassa a közönség szűnni nem akaró tapsát, s ami szintén nem volt jellemző, folyamatosan játszotta a darabot a következő évad szeptemberéig. Száz előadást ért meg a Feketeszárú cseresznye egyhuzamban. (A Dusánt játszó Hegedűs Géza halála vetett véget a sikersorozatnak.)

A József Attila Színház 2012. június 4-én, a nemzeti összetartozás napján zártkörű díszelőadáson mutatta be ezt a rendezést, majd az év októberétől a nagyközönség is láthatta. Rékasi Károly betegsége miatt 2015-ben levették a műsorról, most viszont ismét végigizgulhatjuk a szerb házaspár és a magyar főszolgabíró küzdelmét a történelmi helyzettel, az érzelmeikkel és nem utolsósorban a saját lelkiismeretükkel. Götz Béla díszletei és Kovács Yvette Alida jelmezei pedig könnyen visszarepítik a nézőt az egy évszázaddal ezelőtti világba.

„A színháznak mindig feladata, hogy mintát mutasson és példát adjon sok mindenről, és feladata az is, hogy a múltunkról beszéljen” – nyilatkozta egyik interjújában Nemcsák Károly Jászai Mari-díjas színész, érdemes művész, akinek annak idején, a József Attila Színház igazgatói posztja elnyerésére beadott pályázatában benne volt a határon túli magyar színházakkal való kiemelt kapcsolattartás is. A mostani turné a nemzetpolitikai államtitkárság segítségével valósulhat meg, és szintén állami támogatásnak köszönhetően tud a Nemcsák Károly vezette színház minden hónapban egy határon túli magyar vendégjátékot befogadni.