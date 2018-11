Különleges legényes

Népzene- és néptánctalálkozó Sepsiszentgyörgyön

Új helyszínen, de a régi lendülettel és minden korábbinál nagyobb programkavalkádot ígérve rajtol ma a sepsiszentgyörgyi népzene- és néptánctalálkozó, amelyet idén harmincadik alkalommal szervez a Háromszék Táncegyüttes és a Lajtha László Alapítvány.

A sepsiszentgyörgyi népzene- és néptánctalálkozók sorozatát Könczei Árpád, a Háromszék Állami Népi Együttes művészeti vezetője és Deák Gyula, az együttes igazgatója 1991 novemberé­ben azzal a céllal indította útjára, hogy lehetőséget teremtsenek az erdélyi népdal- és néptánckincs intézményes gyűjtésére.

Az esemény ugyanakkor a különböző vidékek évtizedeken át indexen lévő adatközlőinek és hagyományőrzői­nek felvonultatását is lehetővé tette, így találkozhatott a közönség Kalotaszeg híres prímásával, az immár néhai Fodor Neti Sándorral vagy a magyarpalatkai Codoba zenészdinasztia tagjaival. Összesen közel hatszáz adatközlő fordult meg a szentgyörgyi színpadokon, nyomukban, illetve közreműködésükkel pedig felbecsülhetetlen értékű népművészeti örökség kerülhetett biztonságos helyre.

Idén a jóval nagyobb teret biztosító Sepsi Arénába várják az érdeklődőket, ahol egész napon át tartó színes programokat kínálnak, a műsorfolyamot pedig újra csak táncház zárja. Az aprók báljának nevezett gyermekgálát is ezen a napon rendezik, amelynek zárásaként a Kolompos együttes tart interaktív gyermekkoncertet.

A közel egy éve eltávozott legendás néprajzkutató, Kallós Zoltán Mezőségen készített képeiből álló válogatás is joggal tart igényt az érdeklődésre. A „Szabad a madárnok ágról-ágro szállni” címet viselő tárlat közel ötven felvétele a Kallós által megélt és megörökített Mezőségbe nyújt bepillantást. Ismertetik a Forrásvidéken című multimédiás kiadványt is, amely negyvenöt, egyenként öt-hat perces kisfilmben mutatja be a 2013-as 25. találkozó alkalmából megjelent, azonos című könyvben is szereplő adatközlőket.

Különlegesnek ígérkezik az ötödik alkalommal szervezett székelyföldi legényesverseny is, elsősorban azért, mert a zsűri vezetője a kötelező módon bemutatandó Küküllő menti legényes egyik utolsó nagy előadója, ifj. Gilyén Miklós lesz. A Népművészet mestere cím 74 éves küküllődombói birtokosa ma is remek formában van, a szervezők számítanak is a fellépésére, mondta el Melles Endre zsűritag, a Háromszék Táncegyüttes tánckarvezetője.

A rendezvény záróaktusának szánt gálaműsor fénypontjának a Magyar Állami Népi Együttes Megidézett Kárpátalja című műsora ígérkezik, igazi ízelítő a térségben élő nemzetiségek – magyarok, ukránok, ruszinok, huculok, románok, cigányok, zsidók – népi kultúrájából.